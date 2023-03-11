حاولت التخلص من حياتها.. نقل جويل حاتم للمستشفى بعد تناولها حبوب قاتلة

كشفت تقارير إخبارية لبنانية، إنه تم نقل عارضة الأزياء جويل حاتم - طليقة المطرب الراحل جورج الراسي - للمستشفى، بعد محاولتها التخلص من حياتها.

وأضافت التقارير، أن والد جويل حاتم - طليقة جورج الراسي - أنقذ حياتها ونقلها للمستشفى، وعلى الفور أجريت لها عملية غسيل معدة للتخلص من أثر الحبوب القاتلة التي تناولتها في بث مباشر على السوشيال ميديا.

طليقة جورج الراسي تحاول التخلص من حياتها

وكانت جويل حاتم، ظهرت في بث مباشر على السوشيال ميديا، وهي تتناول حبوب قاتلة للتخلص من حياتها، بسبب أزمة مع عائلة جورج الراسي.

وظهرت جويل حاتم، وهي توجه رسالة إلى عائلة جورج الراسي، قائلة: «إبني بس تشوف هالفيديو أعرف أنني أحببتك كثيرا.. عم أعمل شيء بحياتي ما اتخاليت رح اعمله بس عم أعمل شي لأنه خلص بطل عندي حل. وجو إبني بس تشوف هالفيديو اعرف أنني أحببتك كثيرا ورح ضل صليلك. والسبب هو أبوك وكل أفراد عائلته. ويلي كانوا معهم هم والدي ووالدتي».

جويل حاتم

وكانت فتحت الموديل جويل حاتم طليقة الفنان الراحل جورج الراسي النار على أسرتهما في تصريحات لها عبر خاصية استوري على تطبيق واتساب نقلتها عدد من الصحف اللبنانية.

وكشفت جويل حاتم الكثير من التفاصيل عن حياتها وعائلتها ووالدها الذي هاجمته بشدة في رسائلها عبر واتساب، ووجهت له كلمات سباب بعد انتقاده لتصريحاتها مؤخرا.

وقالت طليقة جورج الراسي إنها أجبرت على الزواج منه بعدما حملت في طفلهما الوحيد، الذي قالت عنه في تصريحات تلفزيونية إنها لا ترغب في إنجاب المزيد وستكتفي به.

وحملت جويل حاتم والدها وعائلة الراسي مسئولية زواجها الفاشل من جورج الراسي لأنها حملت منه بالخطأ، وطلبت من حسن نصر الله التدخل لحمايتها وابنها ومساعدتها.

وأكدت طليقة جورج الراسي على أنها لم تفقد عقلها بعد كما يتهمها البعض، لامتلاكها جميع الأدلة والوثائق على هاتفها التي تؤكد تصريحاتها.