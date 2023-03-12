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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أعلى سعر للدولار بالبنوك اليوم الأحد 12-3-2023

صدى البلد

ننشر سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الأحد 12 مارس 2023 وفقا لآخر تحديث فى البنوك العاملة فى مصر.

سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الأحد فى بنك مصرف أبوظبى الاسلامي نحو 30.88جنيه للشراء و 30.93جنيه للبيع مقابل30.77جنيه سعر إغلاق الأحد الماضي مستهل تعاملات الأسبوع بارتفاع قدره 16قرشا.

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سعر الدولار فى البنك المركزي اليوم

سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الأحد فى البنك المركزي المصرى نحو 30.83جنيه للشراء و 30.94 جنيه للبيع مقابل 30.77جنيه للبيع سعر إغلاق الأحد الماضي مستهل تعاملات الأسبوع بارتفاع قدره 17 قرشا

أسعار الدولار فى مصر اليوم


سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الأحد فى بنوك(التجارى الدولي CIB ،أبوظبي التجاري،الإسكندرية،فيصل الإسلامى،الامارات دبي الوطني،المصري للتنمية الصادرات،قطر الوطنيQNB ،المصرف المتحد،كريدى اجريكول ،قناة السويس،الكويت الوطني،المشرق،إتش أس بى سى HSBC،بلوم)نحو 30.83جنيه للشراء و 30.93جنيه للبيع

سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الأحد فى بنك ميد بنك نحو  30.80جنيه للشراء و 30.88 جنيه للبيع مقابل 30.77جنيه للبيع الأحد الماضي بزيادة 11 قرش .

سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الأحد فى بنوك ( الأهلي المتحد ،المصرف العربي الدولي )نحو 30.78جنيه للشراء و 30.88جنيه للبيع .
 

سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الأحد فى بنوك ( الأهلى ،مصر ،التنمية الصناعية) نحو  30.73جنيه للشراء و 30.83جنيه للبيع

 

أعلى سعر شراء الدولار


ويقدم مصرف أبوظبي الإسلامي أعلى سعر لشراء الدولار الأمريكى اليوم الأحد مسجلا 30.88جنيه للشراء

 

وتراجعت العقود الآجلة للجنيه المصري مقابل الدولار إلى 38 جنيها لكل واحد دولار، وذلك لمدى الـ12 شهرا ذات التسليم نهاية العام، بالتزامن مع حالة القلق لدى مستثمري المشتقات المالية.

كما تراجعت العقود الآجلة للجنيه المصري أمام الدولار ذات المدى الشهري إلى 32.4 جنيه، متأثرة بالهبوط التدريجي في سعر الصرف المحلي أمام الدولار.
 

خطاب رئيس الفيدارلى أمام الكونجرس 


وأعلن رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) جيروم باول إن الفيدرالي جاهز لتسريع وتيرة رفع أسعار الفائدة إن اقتضت الحاجة.

وأضاف باول في شهادته مساء  الثلاثاء الماضي أمام الكونغرس أن "ذروة أسعار الفائدة ستكون أعلى من توقعاتنا السابقة".

وحذر باول يوم من أن أسعار الفائدة من المرجح أن تتجه أعلى مما توقعه صناع السياسة في البنك المركزي.

ورفع بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة القياسي ثماني مرات خلال العام الماضي إلى المستوى المستهدف الحالي بين 4.5% -4.75%.

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