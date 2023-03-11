ثورة بركان ميرابي في إندونيسيا وتكون سحب كثيفة ساخنة تغطي 7 كيلومترات

قالت وكالة إدارة الكوارث الإندونيسية في بيان إن بركان ميرابي الإندونيسي ثار يوم السبت ، مما تسبب في سحب سحابة ساخنة تصل إلى سبعة كيلومترات.

وقالت السلطات المحلية إن البركان الواقع في منطقة يوجياكارتا الخاصة باندونيسيا ثار حوالي الساعة 12 مساء بالتوقيت المحلي (0500 بتوقيت جرينتش) ولوحظ تدفق حمم بركانية بطول 1.5 كيلومتر.

وأكد البيان إنه تم تحذير السكان في المجتمع القريب بوقف أي أنشطة في مناطق الخطر ، التي يتراوح نصف قطرها بين ثلاثة إلى سبعة كيلومترات من الحفرة.

ويعد جبل "ميرابي" الذي يبلغ ارتفاعه 2963 مترًا (9721 قدمًا) أحد أكثر البراكين نشاطًا في إندونيسيا وكان بالفعل في ثاني أعلى مستوى تأهب في البلاد.

وقال مسؤول في مركز المراقبة المحلي ، يوليانتو إنه لم يتم إجلاء أي سكان.

وأضاف: 'لقد لوحظ هذا فقط كحدث لمرة واحدة ، كان هناك 5-6 انهيارات جليدية. إذا استمرت التغطية في الزيادة والمسافة أكثر من 7 كيلومترات ، فمن المحتمل أن يُنصح السكان بالإخلاء'.

تقع إندونيسيا على حلقة النار في المحيط الهادئ ، ولديها براكين أكثر من أي دولة أخرى. واندلع ميرابي آخر مرة بعنف عام 2010 ، مما أسفر عن مقتل أكثر من 350 شخصًا.