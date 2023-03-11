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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

خفر السواحل الإيطالي ينفذ عملية إنقاذ لأكثر من 1000 مهاجر في خطر

خفر السواحل الايطالي
خفر السواحل الايطالي

بدأ خفر السواحل الإيطالي عمليات إنقاذ متعددة يوم الجمعة لإنقاذ مئات المهاجرين المتكدسين على متن عدة قوارب قبالة إصبع القدم في إيطاليا ، بعد أقل من أسبوعين من غرق 73 على الأقل في غرق سفينة.

 

وقال خفر السواحل في بيان أكثر من ألف شخص في خطر.

وقال رئيس منطقة كالابريا الجنوبية ، روبرتو أوكيوتو ، إن ما مجموعه حوالي 1300 مهاجر كانوا على متن قوارب حذرت فرونتكس قوة الحدود التابعة للاتحاد الأوروبي من أنها قد تواجه مشاكل.

كانت ثلاثة زوارق لخفر السواحل تحاول إنزال نحو 500 مهاجر على متن سفينة على بعد 70 ميلاً (110 كيلومترات) جنوبي بلدة كروتوني في كالابريا - بالقرب من موقع كارثة 26 فبراير.

وقال خفر السواحل إنه أرسل أيضًا زورقين لإنقاذ حوالي 800 مهاجر على متن سفينتين أخريين في عرض البحر. كما كانت سفينة تابعة للبحرية الإيطالية متجهة بأقصى سرعة إلى المنطقة للمساعدة.

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وقال خفر السواحل: 'عمليات الإنقاذ ... معقدة بشكل خاص بسبب العدد الكبير من الأشخاص على متن القوارب'.

وذكرت وسائل إعلام محلية ، في حادثة منفصلة في وقت سابق يوم الجمعة ، أن خفر السواحل التقطوا ما يقرب من 500 مهاجر بالقرب من جزيرة لامبيدوزا بجنوب إيطاليا.

وقالت فرونتكس لرويترز في بيان مكتوب 'في الأيام الماضية شهدنا زيادة في محاولات عبور وسط البحر المتوسط.'

وأضاف 'منذ يوم أمس فقط رصدت طائراتنا وطائراتنا بدون طيار 20 قاربا على متنها مئات الأشخاص متجهين نحو الشواطئ الإيطالية. وستتدهور الأحوال الجوية في الساعات المقبلة.'

خضعت قدرات الإنقاذ البحرية الإيطالية للمهاجرين للتدقيق في أعقاب حادثة غرق السفينة في 26 فبراير قبالة كالابريا. وانتشلت جثة طفل ، الجمعة ، ليرتفع عدد القتلى إلى 73 ، وما زال الكثير من المهاجرين في عداد المفقودين.

حاولت سفن الشرطة اعتراض قاربها الخشبي ، لكنها فشلت في ذلك ، بسبب الأحوال الجوية السيئة ، ولم يتم على الفور تفعيل خفر السواحل ، المجهز بشكل أفضل لمواجهة البحار الهائجة.

ردت حكومة رئيس الوزراء جورجيا ميلوني اليمينية يوم الخميس بعقوبات أشد بالسجن على مهربي المهاجرين وتعهدت بوقف رحلاتهم غير القانونية بالقوارب ، مع فتح قنوات الهجرة القانونية.

وافقت الحكومة على مرسوم في نهاية العام الماضي يقضي بقمع قوارب الإنقاذ الخيرية ، لكن هدفها المعلن للحد من عبور المهاجرين لم يحقق نجاحًا يذكر.

وصل أكثر من 3000 شخص إلى إيطاليا منذ يوم الأربعاء ، مقارنة بنحو 1300 في شهر مارس بأكمله من العام الماضي.

قالت وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا) إن ما يصل إلى 1869 مهاجرا من 41 قاربا منفصلا وصلوا إلى لامبيدوزا وحدها يوم الخميس ، ووصفته بأنه رقم قياسي للهبوط في يوم واحد.

روسيا البحر المتوسط خفر السواحل بحر المتوسط غرق سفينة

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