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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

العراق.. تفاصيل ضبط 3 ملايين حبه مخدرة عبر منفذ حدودي مع سوريا

ضبط أكثر من 3 ملايين
ضبط أكثر من 3 ملايين حبة مخدرة عبر منفذ حدودي مع سوريا

أعلنت هيئة المنافذ الحدودية العراقية، اليوم السبت، عن ضبط أكثر من ثلاثة ملايين حبه مخدرة في محافظة الأنبار.

وحسب شبكة “السومرية نيوز” العراقية، قالت الهيئة في بيان، إنه "ضمن سعيها المستمر في محاربة أعداء الوطن وإفشال محاولات استهداف المواطنين الأبرياء تمكنت هيئة المنافذ الحدودية في منفذ القائم الحدودي من ضبط كمية كبيرة من (الحبوب المخدرة) تبلغ أكثر من ثلاثة ملايين حبة مختلفة الانواع مخبأة داخل صناديق تحتوي فاكهة التفاح محملة داخل براد ".

وأضافت: "تمت عملية الضبط من خلال المعلومات الواردة من مصادرنا الخاصة وتعزيز المعلومة من قبل امن الحشد الشعبي".

وأشارت الهيئة الى انه " تم تشكيل لجنة مشتركة وتنظيم محضر ضبط أصولي وإحالة السائق والمواد المخدرة إلى مركز شرطة كمرك القائم لعرض الموضوع امام القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة ".

محافظة الأنبار ثلاثة ملايين حبة مخدرة العراق هيئة المنافذ الحدودية العراقية المنافذ الحدودية

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