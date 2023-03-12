عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

انتقاما من والده.. تفاصيل مثيرة في واقعة اختطاف طفل بمدينة نصر

اختطاف طفل
اختطاف طفل

قررت نيابة مدينة نصر الجزئية، حبس ربة منزل وآخر، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بمحاولة اختطاف طفل بسبب خلافات مالية مع والده بدائرة القسم وإصابة شخصين بالرصاص أثناء منعهما من خطف الطفل.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل بذلك.

وكان قد أصيب شخصان بالرصاص أثناء محاولتهما إنقاذ طفل من واقعة خطف بمدينة نصر على يد سيدة وآخر، حيث تمكن رجال الأمن من تحديدهما وضبطهما، وتبين أنهما أقدما على ارتكاب الواقعة انتقاماً من والد الطفل بسبب خلافات مالية.

تلقى قسم شرطة مدينة نصر ثالث بلاغا بحدوث مشاجرة بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص تم التقابل مع صاحب ورشة مصوغات مقيم بذات الدائرة، وقرر بقيام سيدة وآخر مجهول بتسليمه مبلغا ماليا لاستثمارها فى مجال تجارة المشغولات الذهبية، وقام بردها لهما بأرباح، إلا أنهما طلبا منه دفع مبلغ مالى إضافى، ولدى رفضه قاما بتهديده بخطف نجله، 12 سنة.

وبتاريخ الواقعة، حضرا لمسكنه لمحاولة خطف نجله، إلا أن زوجته استغاثت بالأهالى، وأثناء قيام شخصين بالتدخل لمنعهما، قام أحد المتهمين بإطلاق أعيرة نارية تجاههما، ونتج عن ذلك إصابتهما بالرصاص، ولاذا بالفرار مستقلين سيارة.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات التي أشرف عليها اللواء محمد عبد الله، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، أمكن تحديد مرتكبي الواقعة، وتبين أنهما ربة منزل وآخر، مقيمان بمحافظة القاهرة، وتبين تواجدهما بمحافظة السويس.

بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن السويس، تم استهدافهما وضبطهما حال تواجدهما بأحد الشاليهات بالسويس، وعُثر بحوزتهما على السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة.

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة لقيام المبُلغ بالاستيلاء على سيارة كانت بحوزة أحد المتهمين بقصد تسهيل ترخيصها، إلا أنه استولى عليها، وحال محاولتهما استردادها حدثت مشادة كلامية بينهم، تطورت إلى مشاجرة قام خلالها أحد المتهمين بإطلاق أعيرة نارية التى نتج عنها إصابة المجنى عليهما اللذين تواجدا بمحل الواقعة لفض التشاجر.

تم بإرشاد أحدهما ضبط الطبنجة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، وطلقات لذات العيار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

حبس ربة منزل حبس ربة منزل اختطاف طفل خلافات مالية مدينة نصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لصالح الهلال السوداني.. كاف يُعمق جراح الأهلي بقرار عاجل

طوله 114 كيلو.. مصر تشق أضخم نهر صناعي في العالم| تقرير تليفزيوني

قرار عاجل لـ إدارة الأهلي بعد الخسارة الثقيلة من صن داونز

قرار عاجل من الخطيب ضد كولر بعد خماسية صن داونز

2 كيلو ذهب.. محمود الليثي يظهر بإطلالة صادمة في فرح حسن شاكوش

عاجل.. أول تعليق من كولر بعد هزيمة الأهلي أمام صن داونز بخماسية

بعد خماسية صن داونز .. جهاز فني مصري مرشح لقيادة الأهلي

هزيمة كارثية .. تعليق خالد الغندور على خسارة الأهلي أمام صن داونز

موضوعات متعلقة

داخل عقار بالسيدة زينب.. حبس 6 أشخاص ينقبون عن الأثار

مليون قطعة.. حبس تاجر ألعاب نارية بالقاهرة

حبس شخص حاول سرقة شكائر بلح من تاجر في السلام

بتوصيل الأسلاك.. حبس شخص تخصص في سرقة الدراجات النارية بالقاهرة

بالعتلة.. حبس عصابة سرقة المتاجر بالقاهرة

أبواب وشبابيك.. حبس عصابة سرقة المساكن في القاهرة

بفرد خرطوش.. حبس عصابة سرقت مسكن سيدة بمدينة بدر

شتم أبويا.. تفاصيل استدراج عامل لنجل عمه والتخلص منه بالقاهرة

ترشيحاتنا

بيان عاجل من السعودية بشأن تعليق الدراسة في بعض المدارس بسبب الطقس

عاطف عجلان: 20% زيادة في أسعار برامج الحج السياحي

للمرة الأولى.. صورة مذهلة لغروب الشمس من على سطح المريخ

حكم قراءة التشهد الأوسط كاملا في الصلاة.. الإفتاء تجيب

أسعار العملات العربية بالبنوك اليوم الأحد 12 مارس

مرسيدس AMG GT63 S E تتألق بفضل تعديلات مانسوري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تهم كل رجل.. روشتة هاني الناظر لعلاج مشكلة شائعة

تزوجت عرفيا وضبط حشيش في شقتها.. من هي البلوجر آية إيهاب؟| صور

ماذا يحدث للنساء عند التعرض للضغط العصبي الشديد

مصمم فستان زوجة حسن شاكوش يكشف الكواليس: إطلالتان بأعلى الخامات المصرية

فيديو

هزيمة مخزية.. ماذا قال خبراء الرياضة عن نتيجة مباراة الأهلي وصن داونز؟

بسبب أهله.. طليقة جورج الراسي تحاول إنهاء حياتها على الهواء

تحذير صادم.. الباحث الهولندي يؤكد وقوع زلزال خلال مارس|فيديو

يا دوب طلعت معاه | تفاصيل مثيرة في التحرّش بطالبة إعدادي بالبحيرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جاسم مرزوق بودي

حدثتني سارة عن .. السعوديات

إلهام أبو الفتح

موعدنا الجمعة القادم

نهال علام

ماذا تريد النساء ؟

دينا يحيى

دينا يحيى تكتب.. القانون لا يحمي المغفلين

عبد القادر عبدالله سليم

الاحتفال بيوم الشهيد

د. صفوت عمارة

يوم الشهيد.. رجال ضحوا بحياتهم لبقاء الوطن

نجاة عبد الرحمن

الحرب الأوكرانية الروسية والاقتصاد المصري

ياسمين بدوي

جبر الخواطر على الله

اﻟﻤﺰﻳﺪ