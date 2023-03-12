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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بعد بركان اندونيسيا .. قرى بأكملها مغطاة تحت الرماد والسكان تستغيث

بركان اندونيسيا
بركان اندونيسيا

بعد الحدث الجلل الذي جذب انتباه العالم خلال ثوران بركان جبل ميرابي في إندونيسيا، أحد أكثر البراكين نشاطاً في العالم،غطى الرماد قرى كاملة كانت قد اقيمت بالقرب من مكان البركان. 
 

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وقالت هيئة إدارة الكوارث الإندونيسية إنه لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات على الفور، وأظهرت لقطات بثتها قناة "كومباس تي. في" التلفزيونية منازل وطرقاً مغطاة بالرماد في قرية قريبة من البركان.

وحيث يعتبر هذا البركان الاكبر من نوعه، قدّر مرصد بركان ميرابي أن سحابة الرماد صعدت حتى 3000 متر فوق القمة.

ومنعت السلطات الدخول إلى المناطق المحيطة بفوهة البركان حتى مسافة سبعة كيلومترات بعد الانفجار الذي وقع في الساعة 12:12 بعد الظهر (05:12 بتوقيت جرينتش).

وقال الناطق باسم إدارة الكوارث عبد المهري في بيان إنه "توخياً للأخطار المحتملة لانفجار جبل ميرابي، ننصح بوقف كل النشاطات في منطقة الخطر المحتمل". وأضاف أنه يتعين على سكان المنطقة توقّع حدوث "اضطرابات" بسبب الرماد وأن يكونوا متيقظين للأخطار المحتملة لتشكل سيول طينية بركانية، خصوصاً إذا هطلت الأمطار قرب البركان.

ورُفع مستوى الحذر من بركان ميرابي إلى ثاني أعلى مستوى في نوفمبر 2020 بعد تجدد نشاطه.

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