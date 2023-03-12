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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس شخصين تخصصا في سرقة متعلقات المواطنين بالقاهرة

صدى البلد

قررت نيابة الموسكي الجزئية، حبس شخصين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالتخصص في سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب الخطف باستخدام الدراجة النارية المضبوطة بحوزتهما، وكلفترجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل بذلك.

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط شخصين مقيمان بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة الموسكى وبحوزتهما (جهاز تابلت –2 هاتف محمول – دراجة نارية"ملك أحدهما") ومحاولتهما بيع جهاز التابلت المشار إليه لإحدى المحال التجارية بثمن بخس لا يتناسب وقيمته الحقيقية.


وبمناقشتهما عن مصدر المضبوطات أقرا بتكوينهما تشكيل عصابى تخصص فى إرتكاب وقائع سرقة متعلقات المواطنين بإسلوب الخطف بإستخدام الدراجة النارية المضبوطة بحوزتهما، وأن المضبوطات من متحصلات وقائع السرقة، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات .
 

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