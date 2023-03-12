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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رامي ربيع: لا نريد ذبح لاعبي الأهلي.. ومواجهة صن داونز مباراة وانتهت

الاهلي
الاهلي

عبر رامي ربيعة لاعب الأهلي السابق، عن حزنه الشديد للهزيمة الثقيلة التي تعرض لها الفارس الأحمر امام صن داونز بدوري أبطال إفريقيا.

وقال رامي ربيعة، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»: "لا نريد ذبح لاعبي الأهلي، ومواجهة صن داونز مباراة وانتهت".

وتابع رامي ربيع: "ليفربول يقدم موسما سيئا لكنه فاز على مانشستر يونايتد بسباعية، وصن داونز كان يجيد التمريرات التي تقطع الخطوط أمام الأهلي".

وأردف: "بيرسي تاو قادر على تقديم الإضافة للأهلي شرط أن يكون زملاؤه في حالة جيدة، ولم أتوقع أن تسكن كرة الهدف الثالث لصنداونز الشباك بهذه الطريقة".

الأهلى صن داونز ابطال افريقيا بيرسي تاو

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