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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل الدجاج المشوي في الفرن

فراخ
فراخ

يقدم الشيف مصطفى العمدة طريقة عمل  الدجاج المشوي في الفرن بمذاق لا يقاوم وشكل مشهى ولذيذ. 

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المقادير لعمل دجاج مشوي بالفرن 


دجاجة.
2 فص ثوم مفروم
ملعقة كبيرة من البصل المفروم.
ملح وفلفل أسود.
ملعقة صغيرة من إكليل الجبل.
ربع ملعقة صغيرة من الكمون.
ربع ملعقة صغيرة من الكركم.
ملعقة كبيرة من عصير الليمون.
2 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.


طريقة عمل دجاج مشوي بالفرن 


في وعاء يتم خلط البصل مع الثوم وعصير الليمون وزيت الزيتون.
نضيف الملح والفلفل الأسود والبابريكا والكمون، وإكليل الجبل ويتم تقليب المكونات حتى تمتزج.
نحضر الدجاجة ويتم غسلها جيدا، وتتبل بالمكونات السابقة من الداخل والخارج.
تترك الدجاجة في التتبيلة لمدة لا تقل عن ساعة.
نضع الدجاجة في كيس الفرن مع بقية التتبيلة، ويتم وضعه في الفرن الكهربائي.
تترك الدجاجة في الفرن لمدة لا تقل عن نصف ساعة وتتم إزالة الكيس.
وتوضع الدجاجة في صينية، ونعيدها إلى الفرن الكهربائي مرة أخرى حتى تمام النضج.

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