تزامنًا مع اليوم الدولي للقاضيات.. ورشة تفاعلية بمتحف شرم الشيخ |صور

نظم متحف شرم الشيخ ورشة تفاعلية في صورة محاكاة عن دور القاضي والمحامي في عدة قضايا، وذلك تزامنًا مع بالاحتفال باليوم الدولي للقاضيات.

وقال محمد حسنين، مدير المتحف، إن الورشة تضمنت محاكاة للمحكمة بكامل هيئتها، وذلك في إطار حرص إدارة المتحف على مشاركة المواطنين في كافة الأحداث والمناسبات المحلية والدولية، بهدف تنمية وعيهم وثقافتهم بما يدور حولهم.

وأكد مدير المتحف ، أن الأطفال قاموا بأدوار القضاة، والمحامي، والمتهم، وممثل النيابة، وحاجب المحكمة، كما تعرفوا من خلال المحاكاة على قيم حياتية يجري قبولها، وسلوكيات أخري يرفضها الفرد والمجتمع منها التنمر والتجسس والاحتكار .

ولفت إلى أنه جرى توعية الأطفال بهذه القيم بصورة مبسطة، باعتبارها قضايا هامة تتوغل بين طبقات المجتمع، مشيرًا إلى أن الورشة استهدفت الفئة العمرية من 10 إلى 18عامًا .

جدير بالذكر أن منظمة الأمم المتحدة تحتفل باليوم الدولي للقاضيات في 10 مارس من كل عام، تحت عنوان "الحاجة لمزيد النساء في الجهاز القضائي لتحقيق العدالة".

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