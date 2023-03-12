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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

توصيات برلمانية بحملة مكبرة من وزارة التنمية المحلية والبيئة والداخلية لإزالة مكامير الفحم

إجتماع لجنة الزراعة
إجتماع لجنة الزراعة بالبرلمان

شهدت  لجنة الزراعة بمجلس النواب برئاسة النائب هشام الحصرى،  طلب الإحاطة المقدم من النائب أشرف الشبراوي، بشأن تأثر المحاصيل الزراعية بسبب انتشار مكامير الفحم داخل الأراضي الزراعية بمحافظتي الدقهلية وكفر الشيخ، فضلاً عن تقاعس الأجهزة التنفيذية عن إزالتها.

وعرض  النائب أشرف الشبراوي صور مكامير الفحم التي  تؤثر علي السكان، مشيرا إلي أن هذه المكامير تؤثر بنسبة 70% علي محاصيل زراعية.

وأضاف :" محافظة الدقهلية لم تزيل أي مكامير مطالبا بحملة مكبرة ويتم إزالتها" متسائلا ما هي الأسباب وراء عدم إزالة هذه المكامير حتي الآن.

و قال  مدير عام البئية بمحافظة الدقهلية، قائلا :"  مشكلة المكامير تواجهنا بشكل كبير ويوجد في الدقهلية ما يقرب من 264 مكمورة .

وتابع :" المكمورة ليس سهلا إزالتها والمحافظة تقوم بالعمل علي إزالة جميع المكامير المخالفة مشيرا إلي وجود  10 مكامير مرخصة.

فيما قال طارق صلاح مدير وزارة الزراعة بالدقهلية جاري التنسيق مع الجهات المعنية لإزالة المكامير المخالفة.

بدوره قال ممثل وزارة  البيئة إن مشكلة المكامير موجودة بشكل عشوائي وتعمل بالمخالفة للقانون، مشيرا إلي أن وزارة البيئة قدمت خطة لمجلس الوزراء للتطوير وتحسين المكامير وتطويرها وتوافقها مع البئية.

وأشار إلي أن مصر رقم 11 في تصدير الفحم النباتي  الذي يجذب العملة الصعبة، موضحا أن هناك أصحاب مكامير ليس لديهم مصداقية في تطوير أوضاعها.

و أوصت اللجنة بحملة مكبرة من وزارة التنمية المحلية والبيئة والداخلية وإزالة مكامير الفحم فى الدقهلية والإفادة بنتائج الحملة علي لجنة الزراعة.

كما أوصت العرض علي مجلس الوزراء تقنين أوضاع مكامير الفحم لتكون علي حدود القرى بعيدا عن النيل.

لجنة الزراعة بمجلس النواب المحاصيل الزراعية مكامير الفحم الأراضى الزراعية الدقهلية

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