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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

سكرتير مساعد أسيوط يتفقد أعمال الرصف بحي غرب

سكرتير مساعد أسيوط
سكرتير مساعد أسيوط يتفقد أعمال الرصف بحي غرب

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إنه جار استكمال أعمال الرصف بمختلف شوارع وميادين المراكز والأحياء ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي 2022/2023، موجهًا قيادات المحافظة بمتابعة تنفيذ الأعمال وفقًا للمواصفات الفنية للطرق مع مراعاة تطبيق أعلى معايير الجودة لتحسين حالة الشوارع وتحقيق أعلى معدلات السلامة والأمان في ضوء الاهتمام بالبنية التحتية لتحقيق التنمية المستدامة وضمان وصول الخدمات للمواطن بالشكل الأمثل وتعزيز معدلات التنمية بالمحافظة وفتح شرايين جديدة للتنمية وجذب الاستثمارات وتوفير حياة كريمة للمواطنين تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وخطة التنمية المستدامة وبرامج تنمية الصعيد.


وفي هذا الإطار تفقد عدلي أبوعقيل سكرتير عام مساعد المحافظة أعمال الرصف التي تتم ببعض شوارع حي غرب مدينة أسيوط ضمن خطة التطوير الشاملة للحي تسهيلًا للحركة المرورية ومنع الزحام والتكدس بالشوارع رافقه عيون إبراهيم رئيس حي غرب ونواب ورئيس الحي.

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ووجه السكرتير العام المساعد بضرورة مراعاة المواصفات الفنية ومعايير الجودة في تنفيذ أعمال الرصف فضلا عن استمرار تركيب البلدورات بالشوارع الضيقة بالحي ضمن خطة التطوير وتكثيف حملات التوعية للمواطنين بالحفاظ على أعمال التطوير التي تتم بالحي وذلك لإظهار الشكل الجمالي وخلق شرايين جديدة للتنمية.


كان محافظ أسيوط قد أصدر توجيهاته بمتابعة كافة أعمال الرصف ورفع كفاءة الطرق بكافة مراكز ومدن وأحياء المحافظة وضغط الجداول الزمنية للانتهاء من الخطة الموضوعة والتيسيير على المواطنين وتقديم أعلى مستوى من الخدمات لهم حيث أن الطرق المرصوفة بشكل جيد تيسر حركة المرور وتوفر الجهد والوقت كما أنها تعكس المظهر الحضارى للمحافظة تنفيذًا لرؤية مصر 2030.

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