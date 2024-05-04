حزب العمال البريطاني ينتصر لـ صادق خان عمدة للندن لولاية ثالثة

في انتصار مدوٍ لحزب العمال، حصل صادق خان على فترة ولاية ثالثة كعمدة للندن، مما أدى إلى تضخيم المشاكل الانتخابية التي يواجهها المحافظون تحت قيادة ريشي سوناك.

وفقا لفاينانشال تايمز، يحتفل حزب العمال بفوز خان المريح في انتخابات رئاسة بلدية لندن، مما يبدد تكهنات سابقة بوجود سباق متقارب ضد مرشحة حزب المحافظين سوزان هول. ومع ظهور النتائج المبكرة لصالح خان بنسبة 52% من الأصوات مقابل 24% لهول، أعلن حزب العمال فوزه بثقة، مما عزز معقله في العاصمة.

تؤكد إعادة انتخاب خان الدعم المستمر لسياساته، بما في ذلك تنفيذ "منطقة منخفضة الانبعاثات للغاية" في جميع أنحاء لندن، على الرغم من مخاوف الناخبين في الضواحي. وتهدف هذه المبادرة إلى الحد من التلوث الناجم عن المركبات شديدة التلوث، وتتوافق مع الأولويات البيئية الحضرية وتساهم في نجاح خان في الانتخابات.

يمتد انتصار حزب العمال إلى ما هو أبعد من لندن، حيث حقق انتصارات كبيرة في منافسات أخرى على منصب عمدة المدينة وانتخابات المجالس المحلية. حصل ستيف روثيرام على فترة ولاية ثالثة كرئيس لبلدية ليفربول بنسبة أصوات مدوية بلغت 68%، بينما احتفظ أوليفر كوبارد بمنصب عمدة جنوب يوركشاير مع زيادة الدعم. تعكس هذه الانتصارات جاذبية حزب العمال الدائمة والحكم الفعال في المناطق الرئيسية.

في المقابل، يواجه المحافظون مشهدًا انتخابيًا قاتمًا، يتسم بخسائر في مقاعد المجلس ونسبة منخفضة قياسية من الأصوات على المستوى الوطني تبلغ 25%. على الرغم من التذمر الداخلي، تمكن سوناك من قمع المعارضة داخل الحزب، وحافظ على موقعه القيادي وسط النكسات الانتخابية.

إن التركيز الاستراتيجي لحزب العمال على تعزيز الدعم في ساحات المعارك الانتخابية الحاسمة يؤتي ثماره، حتى مع استمرار التحديات في المناطق المتنازع عليها بشدة مثل هارلو. إن تواصل ستارمر مع المجتمعات المتنوعة والتحالفات مع الأحزاب التقدمية، مثل الديمقراطيين الليبراليين وحزب الخضر، يعزز الآفاق الانتخابية لحزب العمال ويوسع جاذبيته إلى ما هو أبعد من المعاقل التقليدية.