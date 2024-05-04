وفاة ابن خالة محمد نجاتي.. شاهد

أعلن الفنان محمد نجاتي وفاة ابن خالته ، من خلال حسابه الرسمي على موقع إنستجرام.

وكتب محمد نجاتي ، معلقًا: «توفي إلى رحمة الله ابن خالتي أحمد إمام.. أسال الله أن يرحمه ويغفر له، ويجعل مأواه الجنة، وأن يصبرنا على فراقه».

تابع الفنان محمد نجاتي قائلا: «اللهم ادخله جناتك بلا حساب وارحمه واغفر له يا أرحم الراحمين.. أسألكم الدعاء»، ولم يعلن موعد الجنازة أو العزاء.

وشارك الفنان محمد نجاتي فى الماراثون الرمضاني 2024 بمسلسل صيد العقارب.

ومسلسل “صيد العقارب”من بطولة غادة عبد الرازق، محمود عبد المغنى، رياض الخولي، سيمون، محمد علاء جامايكا، ، أحمد ماهر، ميار الغيطي، عماد صفوت، سامية عاطف، مجدى بدر، أحمد ماجد، محمد على رزق، صفاء جلال، مي القاضي، أحمد جمال سعيد، عزوز عادل، محمد نجاتي، ريم المصري، محمد صلاح، وعدد كبير من الفنانين، تأليف باهر دويدار، إخراج أحمد حسن.