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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

انطلاق الدورة التدريبية A بمشاركة 25 مدربا

صدى البلد

افتتح الاتحاد المصري لكرة القدم،  اليوم الأحد، دورة الرخصة التدريبية A بحضور أعضاء مجلس الإدارة والدكتور جمال محمد علي مدير ادارة المدربين بالاتحاد .

وقال جمال علام رئيس اتحاد الكرة في كلمته الافتتاحية ، إن اتحاد الكرة حريص كل الحرص علي النهوض بالكرة المصرية وتطوير المدربين، لذا تم إطلاق دورة الرخصة A اليوم بعد توقف 7 سنوات. كما ستشهد الفترة المقبلة اطلاق دورات للرخصة c و B .

ومن جانبه ، استعرض الدكتور جمال محمد علي المحتوي العلمي وبرنامج التنفيذ للدورة الذي يبدأ مباشرة اعتبارا من غد الاثنين بحضور 25 مدربا.

وتستمر الدورة لمدة 3 شهور وتتضمن 288 ساعة تدريبية من خلال خمس دورات منفصلة تتخللها 48 ساعة تطبيقية.

حضرالافتتاح مجلس الادارة والجهاز الفني والاداري للمنتخبين الأول والأولمبي، والكابتن فاروق جعفر والكابتن عبد المنعم الحاج والكابتن حسام البدري لإجراء المقابلات الشخصية مع المدربين .

ويشارك فى الدورة 25 مدربا ومدربة هم على ماهر ومحمد عبد الكريم وعبد الظاهر السقا ومجدى عبد العاطى وعادل مصطفى وأمير عبد العزيز وعبد الباقى جمال وأحمد عبد المقصود وأمير عمر النور وخالد على ووليد سليمان وعمر اسلام ومحمد سعد واسلام يوسف وأحمد عبده وخالد جلال وأميرة محمد وطارق سليمان وطلعت محرم وأحمد أيوب وعماد النحاس وميرهان يحيى ومحمد كمال ووائل رياض ومصطفى لطفى.

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