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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس محام وآخرين بتهمة التعدي على زميله في الدقهلية

ارشيفيه
ارشيفيه

قررت نيابة أجا بإشراف المستشار عبدالرحمن الشهاوي، المحامي العام الأول لنيابة جنوب المنصورة الكلية بمحافظة الدقهلية، حبس محام وأربعة بلطجية 4 أيام على ذمة التحقيقات وذلك بعد ورود تحريات إدارة البحث الجنائي فى واقعة استعانة المحامى بالمتهمين الأخرين للاعتداء على زميل له داخل حجرة المحامين بمحكمة أجا الجزئية وإحداث الإصابات التي لحقت به في التقرير الوارد من مستشفى أجا المركزي لوجود  خلافات بينهم. 

وكانت مديرية أمن الدقهلية، تلقت إخطارا من مأمور مركز شرطة أجا، بحدوث مشاجرة بين عدد من المحامين وبعض الاشخاص داخل محكمة أجا الجزئية.

انتقل ضباط وحدة المباحث الي مكان البلاغ وبالفحص تبين حدوث مشاجرة بغرفة بوفيه ملاصق لغرفة المحامين وإصابة احد المحامين بجروح  قطعية وتبين أن اطراف المشاجرة " يوسف . ا م  " محام حر،  ومحمد م. ش" محام حر  طرف أول و"ناجي . ف"، محام حر،طرف ثان. 

وتبين وجود خلافات سابقة بين الطرفين ووجود دعاوي قضائية بينهما، وقام الطرف الأول بالاستعانة ببعض الافراد وقاموا بالاعتداء بالضرب علي الطرف الثاني والثالث داخل المحكمة لخلافات سابقة بينهم بسبب نزاع على احدي القضايا التي تخص اسرة أحدهم بمحكمة الأسرة.

تم ضبط اطراف المشاجرة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأحيل للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وطالب عدد من المحامين بضرورة وقف أطراف المشاجرة عن العمل وإجراء تحقيق للواقعة بإدارة التأديب بالنقابة. 
 

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