بدون مسكنات.. أسرع طرق للتقليل من تقليل الألم والتشنجات العضلية

يحدث التواء الكاحل أثناء أو الهبوط على قدمك بشكل خاطئ، ويعد التواء الكاحل هو إصابة جسدية قصيرة المدى تحدث عندما تتمدد الأربطة والألياف التي تمسك كاحلك بما يتجاوز سعتها العادية.

يمكن أن تكون التواءات الكاحل الشديدة مؤلمة وغير مريحة تمامًا، خاصةً إذا كان لديك أسلوب حياة نشط أو كنت رياضيًا محترفًا. ولكن مع الرعاية والعلاج المناسبين، قد تتمكن من منع تفاقم الحالة.

1. الطريقة الأولى: استخدم كمادات باردة أو ساخنة

وفقا لموقع هيلث يساعد وضع كيس ثلج على الكاحل الملتوي في تقليل درجة حرارة الأنسجة المصابة ويبطئ عملية التمثيل الغذائي للعضلات وقد يساعد هذا في تقليل الألم والتورم وتقليل التشنجات العضلية وتعزيز الانتعاش.

إذا لم تكن قادرًا على وضع الثلج على المنطقة المصابة ، فقد تقلل الزيوت العطرية من النعناع أو المنثول أو الكافور الموضعي أيضًا من التورم.

قد يساعد وضع الكمادات الساخنة على المنطقة المصابة في تخفيف الضغط والتوتر والتصلب في العضلات.

قد وجد أيضًا أن الكمادات الساخنة فعال في تقليل الألم والتشنجات العضلية يمكنك استخدام زجاجة ماء ساخن أو غمس منشفة في ماء ساخن ووضعها على المنطقة المصابة أو تدليكها برفق لمدة 20 دقيقة .

2. الطريقة الثانية: التمارين الخفيفة



قد تساعد تمارين الكاحل الخفيفة أو العلاج الطبيعي في تسريع الشفاء بعد يومين من الراحة. تشير الدراسات إلى أن أداء التمارين قد يوفر راحة أفضل على المدى القصير

يساعد ممارسة الرياضة بعد الإصابة وفقا لخطورة تلك الإصابة ولكن يمكنك البدء في زيادة الوزن على كاحلك الملتوي إذا كان التواء خفيفًا أما إذا كان التواء شديد في الكاحل فقد تتأثر حركتك لمدة 5-6 أسابيع على الأقل.