يعاني الكثيرون من ضغط الدم المرتفع ، وذلك لعدد من الأسباب أبرزها سوء التغذية والعامل الوراثي. فما أفضل طريقة لخفض الضغط المرتفع؟.





ويعتبر اتخاذ خطوات نحو اتباع نظام غذائي صحي للقلب طريقة جيدة لـ خفض ضغط الدم. قد يرغب أي شخص يواجه مشكلة في تغيير نظامه الغذائي في التحدث إلى اختصاصي تغذية للحصول على إرشادات.





أفضل طريقة لخفض الضغط

كشف موقع medical news today، عن أفضل النصائح لخفض ضغط الدم المرتفع.





ممارسة الرياضة

التمرين هو عامل مهم في خفض ضغط الدم لدى الشخص. يساعد التمرين المنتظم على الوقاية من ارتفاع ضغط الدم وتقليله.





وجدت مراجعة نُشرت في مجلة Blood Pressure أن التمارين المنتظمة أدت إلى انخفاض بنسبة 3.9٪ في ضغط الدم الانقباضي و 4.5٪ في ضغط الدم الانبساطي لدى كبار السن وبالإضافة إلى ذلك ، تتمتع التمارين الرياضية بالعديد من الفوائد الصحية وتساعد في التحكم في عوامل الخطر الأخرى لارتفاع ضغط الدم ، بما في ذلك زيادة الوزن والسمنة.





ويُعد تضمين التمارين المنتظمة خطوة واحدة نحو خفض ضغط الدم ويفضل عندما يدمجها الأشخاص مع عوامل أخرى ، مثل اتباع نظام غذائي صحي.





فقدان الوزن

يؤثر وزن الشخص بشكل مباشر على القلب والدورة الدموية.





فزيادة الوزن والسمنة تزيد من خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم وتضع ضغطًا إضافيًا على القلب. بالنسبة لمعظم الناس ، تعد التغييرات في النظام الغذائي والتمارين الرياضية من الطرق الفعالة للتحكم في الوزن وتقليل هذه المخاطر.





تقليل الصوديوم



تزيد الحميات الغذائية عالية الصوديوم من مخاطر الإصابة بمشاكل في القلب ، مثل ارتفاع ضغط الدم. يمكن أن يخفض تقليل تناول الصوديوم من المخاطر.





وذكرت دراسة نُشرت في مجلة الكلية الأمريكية لأمراض القلب أن الأشخاص الذين قللوا من تناول الصوديوم لديهم خفضوا ضغط الدم لديهم بمقدار 3-9 ملم زئبق .





الإقلاع عن التدخين

يعد التدخين عامل خطر لعدد من أمراض القلب ، إلى جانب تأثيرات أخرى على الجسم . قد يؤثر أيضًا على ضغط الدم بشكل مباشر وغير مباشر.





جمعية القلب الأمريكية (AHA) قالت إن التدخين في حد ذاته يزيد من ضغط الدم. في كل مرة يدخن فيها الشخص ، يرتفع ضغط دمه مؤقتًا.





بالإضافة إلى ذلك ، يزيد التدخين من خطر الإصابة بتصلب الشرايين ، وهو تراكم الترسبات الدهنية في الشرايين.







ويزيد تصلب الشرايين من خطر تعرض الشخص لمشاكل أخرى ، مثل النوبة القلبية والسكتة الدماغية. ارتفاع ضغط الدم يسرع من عملية تصلب الشرايين.





يمكن أن يساعد الإقلاع عن التدخين في تقليل هذه المخاطر.





الحد من الكحول

الكحول هو عامل خطر آخر لارتفاع ضغط الدم.





ولا يتعين على الشخص التخلص من الكحول من نظامه الغذائي من أجل الاستفادة. ومع ذلك ، فإن الحد من تناول الكحول يمكن أن يخفض ضغط الدم بشكل ملحوظ.





وذكرت إحدى الدراسات التي أجريت عام 2017 أن الحد من تناول الكحول لدى الأشخاص الذين شربوا أكثر من مشروبين يوميًا أدى إلى انخفاض ضغط الدم الانقباضي بمقدار 5.5 ملم زئبق و 4 ملم زئبق في ضغط الدم الانبساطي . وشرب أكثر من مشروبين قد يرفع ضغط الدم.





تقليل التوتر

الإجهاد عامل مهم آخر للصحة العامة قد يساهم في ارتفاع ضغط الدم.





قد يؤثر رد فعل الفرد على الإجهاد على صحة القلب أيضًا. على سبيل المثال ، قد يلجأ بعض الأشخاص إلى تناول الكحول أو التدخين أو الأطعمة المريحة. قد تزيد هذه العوامل من خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم.





وقد يساعد إيجاد طرق لتقليل التوتر أو التخلص منه في تقليل هذه العوامل. تتضمن تقنيات تقليل التوتر ما يلي:





تمارين التنفس



تأمل أنشطة الحركة ، مثل تاي تشي أو تشي غونغ

اليوجا أو تمارين الإطالة الخفيفة

العلاجات الأخرى ، مثل الوخز بالإبر أو التدليك







إزالة مسببات التوتر الشخصية



تساعد النصائح الأخرى لصحة القلب أيضًا في تقليل التوتر ، مثل ممارسة التمارين الرياضية بانتظام. يعتبر الحد من التوتر في حد ذاته جزءًا من التغيير الشامل لصحة القلب.





تخفيض ضغط الدم بالأعشاب

وكشف موقع " health line " عن مجموعة أعشاب تعمل على خفض ضغط الدم بعد دقائق.



• الزعرور الصيني

• الكرفس

• جذر الزنجبيل

• الصنوبر البحري

• الكركديه







وتعتبر هذه الأعشاب الطبيعية فعالة جدا في حالة ارتفاع ضغط الدم بشكل عارض، بينما إذا كان ضغط الدم يرتفع باستمرار وبشكل مبالغ فيه سيكون من الضروري زيارة طبيب مختص لأخذ العلاجات اللازمة.





خفض ضغط الدم فورا

وقدمت الدكتورة سهام سوقية خبيرة التغذية بعض الاطعمة التى تساعد على انخفاض ضغط الدم لمرضى الضغط المرتفع، بجانب تناول أدوية الضغط المحددة من قبل الطبيب المختص والابتعاد التام عن الابتعاد عن تناول الأغذية التى تسبب ارتفاع الضغط مع الحرص على تناول هذه الأطعمة التى تتمثل فيما يلي من أجل السيطرة على ضغط الدم فورا.





1 - الليمون:

تناول الليمون بانتظام يقلل من تصلب الأوعية الدموية مما يقلل من ارتفاع ضغط الدم، كما أنه يقوي القلب مما يقلل من فرص الإصابة بمشاكل القلب، حاول تناول عصير الليمون عدة مرات خلال اليوم، ولنتائج أفضل تناول الماء الدافئ المضاف إليه عصير ليمونة واحدة صباحًا على الريق.





2. الموز:

تفيد الدراسات أن تناول الأغذية الغنية بالبوتاسيوم يفيد كثيرًا في خفض ضغط الدم. الموز غني بالبوتاسيوم فقير بالصوديوم مما يجعله مثاليًا في علاج ارتفاع ضغط الدم، كما أنه خالٍ من الكولسترول وبالتالي لا يزيد نسبة الدهون بالجسم، ولذا يفضل تناول الموز بانتظام لمن يعانون من ارتفاع ضغط الدم. الفواكه والخضروات التالية أيضًا يفضل تناولها إلى جانب الموز لغاها بالبوتاسيوم ودورها الفعال في تنظيم الضغط: المشمش المجفف، الزبيب، عصير البرتقال، السبانخ، البطاطا الحلوة المشوية، الاسكواش، الكوسا.







3. الطماطم:

تناول الطماطم الطازجة النيئة يقلل من ارتفاع ضغط الدم، كما يحارب السمنة ويقوي الكبد.





4. عصير الشمندر (البنجر):

عصير البنجر فعال جدًا في خفض ضغط الدم المرتفع. يمكنك تناول عصير البنجر يوميًا لهذا الغرض، كما يمكن الاستعاضة عنه بعصير البطيخ أو الفواكه الحمضية كذلك، فهي تفيد أيضًا في علاج ضغط الدم المرتفع.





5. الخيار:

الخيار غني بالبوتاسيوم وعصير الخيار ينظم ضغط الدم سواء كان مرتفعًا أم منخفضًا، لذا ينصح بشرب كوب واحد من عصير الخيار الطازج يوميًا.





6. الثوم:

ربما يكون الثوم أفضل علاج لارتفاع ضغط الدم، ووفقًا للدراسات فإن تناول الثوم يقلل من ضغط الدم ويقلل كذلك من الكوليسترول ويزيد من سيولة الدم ويقوي القلب كما يمكن أن يقي من وقوع النوبة القلبية لمن يشعر أنه على أعتاب الإصابة بها وذلك بتناول 4-5 فصوص ثوم واحدة تلو الأخرى ومن ثم يمكن اتباعها بكوب من الحليب المغلي به بضعة فصوص من الثوم.







خفض ضغط الدم بالماء

يعد الماء الساخن أحد أهم الأسباب التى تساعد على الاسترخاء بشكل كبير، ولكن الكثير من الأشخاص لا يعلمون الفوائد العديدة الأخرى للاستحمام بالماء الساخن.





وطبقًا لموقع " my heat works" إليكم أهم الفوائد للاستحمام بالماء الدافئ.

- يساعد الاستحمام بالماء الساخن على خفض نسبة السكر فى الدم بشكل هائل

- يساهم الاستحمام بالماء الدافئ على تقليل السعرات الحرارية فى الجسم

- يساعد الاستحمام بالماء الدافئ على الاسترخاء وهدوء الأعصاب

- يمكن للاستحمام بالماء الدافئ لمدة 20 دقيقة أن يخفض ضغط الدم العالى لديك

- يساعد الماء الدافئ على راحة العضلات وارتخائها مما يساهم فى نوم بشكل أفضل

- يساهم الاستحمام بالماء الدافئ على بقاء الجلد رطبًا لفترة طويلة

- يمكن للماء الدافئ أثناء الاستحمام أن يعمل على فتح المسام مما يساعد على خروج السموم من الجسم

- يساعد الماء الساخن على تنشيط الدورة الدموية بشكل أسرع وأفضل

- يعمل الماء الساخن أيضًا كمضاد للاحتقان مما يخفف من نزلات البرد الشديدة

- يساعد الماء الساخن على التخلص من الصداع الناتج عن ضيق الأوعية الدموية فى الدماغ





أسرع طريقة لخفض ضغط الدم المرتفع



قال الدكتور علاء الغمراوي استشاري القلب والأوعية الدموية، إن مريض الضغط المرتفع يحتاج اتباع العديد من النصائح اليومية لتجنب مشاكل الضغط على القلب وكافة أعضاء الجسم ومضاعفات الضغط المرتفع، موضحا أن إهمال علاج الضغط يؤدي لمشاكل في القلب والكلى والمخ.







وقدم الغمراوي العديد من النصائح للتحكم في الضغط المرتفع ، وذلك في مداخلة هاتفية في برنامج عيادة ten ، وهي:

1-النوم من 6 إلى 8 ساعات ، مع ضرورة النوم مبكرًا وعدم السهر.



2-الوزن الزائد يسبب ارتفاع ضغط الدم، لذا يجب المشي يوميا نصف ساعة لتقليل ضغط الدم وتقليل الكوليسترول والدهون وحماية القلب.

3-اتباع نظام غذائي صحي غني بالخضراوات والفواكه والحبوب وتقليل الدهون المشبعة.

4- تقليل استهلاك الملح والمخللات.

5-البعد عن التدخين، فعند قياس الضغط عد كل سيجارة سنجد ارتفاعا في ضغط الدم.

6-البعد عن التوتر والقلق.

7-ضرورة تناول العلاج بانتظام بحسب استشارة الطبيب .







تنزيل الضغط المرتفع فورا

كم من الوقت يستغرق خفض ضغط الدم؟ارتفاع ضغط الدم هو مصدر قلق صحي شائع، يعاني منه الكثير لذلك يمكن خفض ضغط الدم بعدة طرق ، بما في ذلك النظام الغذائي والتمارين الرياضية وأدوية ضغط الدم.





تعتمد المدة التي يستغرقها خفض ضغط الدم على عوامل مختلفة.





تتناول هذه المقالة المدة التي يستغرقها خفض ضغط الدم بطرق مختلفة، وفقا لما نشره موقع mediacl news today.





كم من الوقت تستغرق؟

يمكن أن تساعد ممارسة التمارين الرياضية بانتظام في تقليل ضغط دم الشخص، تشخيص ارتفاع ضغط الدم ، قد يصف احد أو أكثر من الأدوية لمساعدة السيطرة عليه والحد من خطر الإصابة بالنوبات القلبية و السكتة الدماغية .





ويمكن أن تشمل هذه الأدوية المدرة للبول، حاصرات بيتا ، و مثبطات ACE ، وحده أو معا.





تساعد الأدوية في خفض ضغط الدم بسرعة ، عادةً في غضون أيام قليلة. ومع ذلك ، قد لا يكون أفضل علاج طويل الأمد بسبب الآثار الجانبية.





يمكن أن تساعد الأدوية في إدارة ارتفاع ضغط الدم بينما يغير الشخص نمط حياته الأساسي الذي قد يتسبب في ارتفاع ضغط الدم.





يمكن لتغييرات النظام الغذائي أن تخفض ضغط الدم بسرعة في كثير من الحالات.





ذكرت دراسة في مجلة ارتفاع ضغط الدم أن الأشخاص الذين اتبعوا النظام الغذائي للنهج الغذائية لوقف ارتفاع ضغط الدم (DASH) خفضوا ضغط الدم لديهم بمقدار 1-4 ملم من الزئبق (ملم زئبق) في أسبوع واحد.





أشارت نفس الدراسة إلى أن تقليل تناول الصوديوم أدى إلى انخفاض ضغط الدم تدريجيًا على مدار 4 أسابيع.





يمكن أن يساعد إجراء تغييرات متسقة وطويلة الأمد في النظام الغذائي ونمط الحياة في الحفاظ على ضغط الدم في نطاق صحي.







طريقة تنزيل الضغط بالأصابع

انظرى إلى يديك وفقا لعلم المنعكسات هناك العديد من النقاط النشطة التي تمنحك القوة على جسمك وعقلك. إليك وفقا موقع Bright Side ما فائدة بعض التمرينات عن طريق الإمساك بكل أصبع لمدة 5 دقائق فى علاج العديد من الأمراض مثل الضغط والتوتر والصداع وغيرها من الامراض الاخرى.



الإبهام

الإبهام مسئول عن القلق والصداع. إذا كنت تعاني من صداع عصبي ، فامسك إبهامك برفق لمدة 5 دقائق. يقول أخصائيو علم المنعكسات إنه سيخفف الألم.







السبابة

يتحكم هذا الإصبع في آلام العضلات وكذلك الشعور بخيبة الأمل والخوف والإحراج. كما أظهرت الدراسات في جامعة مينيسوتا ، شعور المرضى الذين يعانون من آلام الظهر والعضلات بتحسن بعد دورة العلاج الانعكاسي. امسك السبابة بيدك الأخرى لمدة 5 دقائق.





الإصبع الوسطى

يساعد الضغط على إصبعك الأوسط في حالة شعورك بالانزعاج أو الغضب أو التعب أكثر من المعتاد. تظهر الدراسات أن مثل هذا التمرين والتدليك يقلل من ضغط الدم ويهدئك.





البنصر

ستختفي المشاعر السلبية والحزن إذا أمسكت بإصبعك بلطف لمدة 5 دقائق. لا تنس أن تحافظ على هدوئك وتراقب تنفسك.





الإصبع الصغير

الإصبع الصغير مسئول عن احترام الذات والتوتر والعصبية فعليك التفكير حقًا في تدليكها لمدة 5 دقائق. حاول التفكير في شيء لطيف أثناء القيام بذلك.





التصاق الكفين

تساعدك على التأمل و التركيز وترتيب أفكارك. عن طريق التدليك الضغط على راحة يدك معًا يمكنك تحسين الدورة الدموية.

