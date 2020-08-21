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تكنولوجيا

بـ 420 جنيها فقط ..هاتف مصمم فقط لقياس ضغط الدم

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 03:01 ص
بـ 420 جنيه فقط..هاتف
بـ 420 جنيه فقط..هاتف مصمم فقط لقياس ضغط الدم
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كريم جمال
طهل تخيلت من قبل أن تجد هاتف مخصص لقياس ضغط الدم و إجراء المكالمات فقط؟، الإجابة نعم، بعدما أطلقت شركة لافا Lava هاتفها الجديد رسميًا من أجل كبار السن تحديدًا، حيث هاتف كلاسيكي ولكن مزود بميزة تجعلهم فى إطمئنان مستمر من خلال فحص معدل ضربات القلب.

وبحسب جي إس إم آرينا التقني، يحمل الهاتف إسم Lava Pulse، والذى يأتى بشاشة قياس 2.4 بوصة بالإضافة لأزرار كلاسيكية خاصة بالأرقام والحروف، بالإضافة لكاميرا خلفية.

ويأتى Lava Pulse بإمكانية إضافة كارت ذاكرة خارجية حتى 32 جيجابايت، مع فتحة سماعة الرأس التقليدية قياس 3.5 ميلليمتر، وكاميرا بدقة VGA.

ويمتلك Lava Pulse بطارية عملاقة سعة 1800 ميللى أمبير، كما يدعم ميزة ثنائى الشريحة، والتى تكفي للإستخدام الشاق لمدة 6 أيام متواصلة، بالإضافة لميزة راديو FM.

يمنك الحصول على هاتف Lava Pulse مقابل 26 دولارًا أمريكيًا فقط، مقابل 40 جنيه مصري.
بـ 420 جنيها فقط ..هاتف مصمم فقط لقياس ضغط الدم
بـ 420 جنيها فقط ..هاتف مصمم فقط لقياس ضغط الدم
بـ 420 جنيها فقط ..هاتف مصمم فقط لقياس ضغط الدم
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