كم من الوقت يستغرق خفض ضغط الدم؟

ارتفاع ضغط الدم هو مصدر قلق صحي شائع، يعاني منه الكثير لذلك يمكن خفض ضغط الدم بعدة طرق ، بما في ذلك النظام الغذائي والتمارين الرياضية وأدوية ضغط الدم.

تعتمد المدة التي يستغرقها خفض ضغط الدم على عوامل مختلفة.

تتناول هذه المقالة المدة التي يستغرقها خفض ضغط الدم بطرق مختلفة، وفقا لما نشره موقع mediacl news today.



كم من الوقت تستغرق؟

يمكن أن تساعد ممارسة التمارين الرياضية بانتظام في تقليل ضغط دم الشخص، تشخيص ارتفاع ضغط الدم ، قد يصف احد أو أكثر من الأدوية لمساعدة السيطرة عليه والحد من خطر الإصابة بالنوبات القلبية و السكتة الدماغية .

ويمكن أن تشمل هذه الأدوية المدرة للبول، حاصرات بيتا ، و مثبطات ACE ، وحده أو معا.

تساعد الأدوية في خفض ضغط الدم بسرعة ، عادةً في غضون أيام قليلة. ومع ذلك ، قد لا يكون أفضل علاج طويل الأمد بسبب الآثار الجانبية.

يمكن أن تساعد الأدوية في إدارة ارتفاع ضغط الدم بينما يغير الشخص نمط حياته الأساسي الذي قد يتسبب في ارتفاع ضغط الدم.

يمكن لتغييرات النظام الغذائي أن تخفض ضغط الدم بسرعة في كثير من الحالات.

ذكرت دراسة في مجلة ارتفاع ضغط الدم أن الأشخاص الذين اتبعوا النظام الغذائي للنهج الغذائية لوقف ارتفاع ضغط الدم (DASH) خفضوا ضغط الدم لديهم بمقدار 1-4 ملم من الزئبق (ملم زئبق) في أسبوع واحد.

أشارت نفس الدراسة إلى أن تقليل تناول الصوديوم أدى إلى انخفاض ضغط الدم تدريجيًا على مدار 4 أسابيع.

يمكن أن يساعد إجراء تغييرات متسقة وطويلة الأمد في النظام الغذائي ونمط الحياة في الحفاظ على ضغط الدم في نطاق صحي.

تناقش الأقسام التالية كيفية خفض ضغط الدم باستخدام طرق مختلفة.

حمية

يمكن أن يقلل النظام الغذائي الصحي من خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم ويمكن أن يساعد في خفض ضغط الدم. على العكس من ذلك ، يمكن أن تؤدي بعض الأنظمة الغذائية إلى زيادة ضغط الدم عن طريق التسبب في احتباس الماء أو زيادة الوزن.

يمكن للأنظمة الغذائية التي تحتوي على نسبة عالية من المكونات التالية أن تزيد من ضغط الدم:

ملح أو صوديوم

الدهون المشبعة

الدهون المتحولة

السكريات

و اتباع نظام غذائي صحي يشمل الكثير من القلب الأطعمة الصحية، بما في ذلك:

الفاكهة

خضروات

كل الحبوب

الأطعمة الأخرى الغنية بالألياف

الدهون غير المشبعة

سيشمل العديد من الأطباء خطط النظام الغذائي كجزء من علاج ارتفاع ضغط الدم. على سبيل المثال ، تشتمل خطة نظام DASH الغذائي على الأكل الصحي للقلب مع تقليل الأطعمة التي تزيد من ضغط الدم.

يعتبر اتخاذ خطوات نحو اتباع نظام غذائي صحي للقلب طريقة جيدة لخفض ضغط الدم.