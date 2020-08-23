بـ 6 طرق مجربة ومضمونة.. تخلصي من ارتفاع ضغط الدم

التوقف عن التدخين



كل سيجارة تدخنها تزيد من ضغط الدم لعدة دقائق بعد الانتهاء. يساعد التوقف عن التدخين ضغط الدم على العودة إلى طبيعته. الإقلاع عن التدخين يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب ويحسن صحتك العامة.

الإجهاد المزمن .





خذ بعض الوقت للتفكير في الأسباب التي تجعلك تشعر بالتوتر ، مثل العمل أو الأسرة أو الشؤون المالية أو المرض. بمجرد أن تعرف سبب التوتر، فكر في كيفية التخلص من التوتر أو تقليله.





علاج الضغط العالى بالاعشاب







أعشاب عديدة من مطبخك يمكن أن تساعد فى علاج الضغط العالى بعد دقائق أبرزها الكرفس و الزنجبيل و الصنوبر و الكركديه

بالطبع تعتبر هذه الأعشاب الطبيعية فعالة جدا في حالة ارتفاع ضغط الدم

علاج الضغط العالى بالدوم بعد دقائق أبرزها الكرفس و الزنجبيل و الصنوبر و الكركديه



تناول الدوم بانتظام يخفض ضغط الدم المرتفع ويساعد في علاج الربو، كما يقلل من الكوليسترول الضار، حيث يحتوى على العديد من الفيتامينات مثل فيتامين(أ) الضروري للحفاظ على سلامة العين.







ممارسة الرياضة

إذا كنت تعاني من ارتفاع ضغط الدم ، فقد تساعدك التمارين الرياضية في تجنب الإصابة بارتفاع ضغط الدم. إذا كنت تعاني بالفعل من ارتفاع ضغط الدم ، فقد يؤدي النشاط البدني المنتظم إلى خفض ضغط الدم إلى مستويات أكثر أمانًا