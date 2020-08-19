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علاج الضغط المرتفع بالأعشاب فى أقل من دقيقة

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 10:52 ص
علاج الضغط المرتفع
علاج الضغط المرتفع
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لمياء الياسين
علاج الضغط المرتفع لتقليل مخاطر الاصابة بأمراض القلب أمر ضرورى لتحمى نفسك من الاصابة بالنوبات القلبية المفاجئة.. إليك أعراض وأسباب الإصابة بالضعط العالى وعلاج الضغط المرتفع بالاعشاب والادوية وكيف تحمى نفسك من الضغط المرتفع وفائدة بعض المشروبات لعلاج الضغط المرتفع
ماهو علاج الضغط العالى 

يلعب أسلوب الحياة دورًا مهمًا في علاج ارتفاع ضغط الدم. من خلال إجراء هذه التغييرات العشرة في نمط الحياة ، يمكنك خفض ضغط الدم وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب. إذا نجحت في التحكم في ضغط الدم بأسلوب حياة صحي ، فقد تتجنب أو تؤخر أو تقلل من الحاجة إلى الأدوية.

الضغط العالى أسبابه وأعراضه

تغييرات عديدة في نمط الحياة يمكنك إجراؤها لخفض ضغط الدم وغالبًا ما يزداد ضغط الدم مع زيادة الوزن. قد تؤدي زيادة الوزن أيضًا إلى اضطراب التنفس أثناء النوم (انقطاع النفس أثناء النوم) ، مما يزيد من ارتفاع ضغط الدم.

علاج ضغط الدم العالى

يعد فقدان الوزن أحد أكثر تغييرات نمط الحياة فعالية للتحكم في ضغط الدم. يمكن أن يساعد فقدان الوزن حتى لو كنت تعاني من زيادة الوزن أو السمنة في خفض ضغط الدم. بشكل عام ، يمكنك خفض ضغط الدم بحوالي 1 ملليمتر من الزئبق (ملم زئبق) مع كل كيلوجرام (حوالي 2.2 رطل) من الوزن تفقده.

بالإضافة إلى التخلص من الوزن الزائد عليك أن تراقب محيط خصرك. قد يؤدي حمل الكثير من الوزن حول خصرك إلى زيادة خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم.

بشكل عام:

    يتعرض الرجال للخطر إذا كان قياس خصرهم أكبر من 40 بوصة (102 سم).
    تتعرض النساء للخطر إذا كان قياس خصرهن أكبر من 35 بوصة (89 سم).

أدوية علاج الضغط العالى

أدوية علاج الضغط العالى كثيرة لكن يمكنك  إدخال بعض التغيرات فى أسلوب حياتك للتحكم فى ارتفاع ضغط الدم أبرزها أياض
كل سيجارة تدخنها تزيد من ضغط الدم لعدة دقائق بعد الانتهاء. يساعد التوقف عن التدخين ضغط الدم على العودة إلى طبيعته. الإقلاع عن التدخين يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب ويحسن صحتك العامة. قد يعيش الأشخاص الذين يقلعون عن التدخين لفترة أطول من الأشخاص الذين لم يتوقفوا عن التدخين مطلقًا.التوقف عن التدخين

متى مريض الضغط العالى يقطع الدواء

وفقا لموقع هيلث يعد من الخطر أن يتوقف مريض الضغط العالى عن تناول الدواء بل عليه تجنب أيضا الإجهاد المزمن فقد يساهم الإجهاد المزمن في ارتفاع ضغط الدم.

هناك حاجة إلى مزيد من البحث لتحديد آثار الإجهاد المزمن على ضغط الدم. يمكن أن يساهم الإجهاد العرضي أيضًا في ارتفاع ضغط الدم إذا كنت تتفاعل مع الإجهاد عن طريق تناول طعام غير صحي أو تقوم بالتدخين.

خذ بعض الوقت للتفكير في الأسباب التي تجعلك تشعر بالتوتر ، مثل العمل أو الأسرة أو الشؤون المالية أو المرض. بمجرد أن تعرف سبب التوتر ، فكر في كيفية التخلص من التوتر أو تقليله.

إذا لم تتمكن من التخلص من جميع مسببات التوتر لديك ، فيمكنك على الأقل التعامل معها

علاج الضغط العالى بالاعشاب

أعشاب عديدة من مطبخك يمكن أن تساعد فى علاج الضغط العالى بعد دقائق أبرزها الكرفس و الزنجبيل و الصنوبر و الكركديه
بالطبع تعتبر هذه الأعشاب الطبيعية فعالة جدا في حالة ارتفاع ضغط الدم بشكل عارض، بينما إذا كان ضغط الدم يرتفع باستمرار وبشكل مبالغ فيه سيكون من الضروري زيارة طبيب مختص لأخذ العلاجات اللازمة.

علاج الضغط العالى بالدوم

الدوم من المشروبات التي تنظم ضغط الدم‏ فهو يرفع الضغط المنخفض ويخفض الضغط العالي وتعتبر ثمار الدوم من الثمار الغنية بالعناصر المعدنية والفيتامينات و تناول الدوم بانتظام يخفض ضغط الدم المرتفع ويساعد في علاج الربو، كما يقلل من الكوليسترول الضار، حيث يحتوى على العديد من الفيتامينات مثل فيتامين(أ) الضروري للحفاظ على سلامة العين.

علاج الضغط العالى فى البيت بممارسة الرياضة

يمكن أن يؤدي النشاط البدني المنتظم - مثل 150 دقيقة أسبوعيًا ، أو حوالي 30 دقيقة معظم أيام الأسبوع - إلى خفض ضغط الدم بحوالي 5 إلى 8 ملم زئبق إذا كنت تعاني من ارتفاع ضغط الدم. من المهم أن تكون مواظبا ا لأنك إذا توقفت عن ممارسة الرياضة ، فقد يرتفع ضغط الدم مرة أخرى.

إذا كنت تعاني من ارتفاع ضغط الدم ، فقد تساعدك التمارين الرياضية في تجنب الإصابة بارتفاع ضغط الدم. إذا كنت تعاني بالفعل من ارتفاع ضغط الدم ، فقد يؤدي النشاط البدني المنتظم إلى خفض ضغط الدم إلى مستويات أكثر أمانًا.
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