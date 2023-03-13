عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ملفات

المشاركون في تكريم الفائزين بمسابقة الإمام الماتريدي: المسابقة تحمل الخير والبشارات لكل المسلمين.. و الأزهر صرح علمي جليل أخرج ولا يزال يخرج العلماء على مدار أكثر من ألف عام

مسابقه الماتريدي
مسابقه الماتريدي

قيادات الأزهر ومسؤولو مركز الإمام الماتريدي

 يكرمون الفائزين في مسابقة تراث الإمام الماتريدي

 

حرص أ.د محمد الضويني، وكيل الأزهر، والدكتور نظير عياد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، والدكتور جاسور نجم الدينوف، المسؤول بديوان رئيس جمهورية أوزبكستان، والدكتور جمال الدين كريموف، مدير مركز الإمام الماتريدي الدولي للبحوث العلمية، على تكريم الفائزين في مسابقة" تراث الإمام الماتريدي".

وأسفرت نتيجة المسابقة عن فوز الأسماء الآتية: د. آمال عثمان محمد الجمل، د. عواد محمود عواد سالم، د. محمد عبد العزيز محمد مشعل، د. حسن عبد الرازق حسن أبو دنيا، د. إبراهيم سليمان سويلم، د. مصطفى طاهر محمود حسين، د.  أحمد حمدي أحمد علي، الشيخ محمد محمود عبودة محمود، د. محمد سالم الشحات متولي، د. وحيد محمد محمد عطية، د. سعدية يونس عبده عبد الحليم، د. وائل سعيد إبراهيم حريرة، الشيخ يوسف محمد المنسي، أ.د. ثروت حسين سالم، د. حاتم أحمد محمد السيد، د. قدري قدري محمد الديب، د. على أحمد التجاني علي، الشيخ عبد الحميد السيد عبد الحميد، د. إبراهيم منصور صابر إبراهيم، د. آية خالد عبد الفتاح عوض، د. ماهر عبد الفتاح سليمان داوود.


قال الدكتور محمود حسين، أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، ممثلا للجنة تحكيم مسابقة" تراث الإمام الماتريدي"، خلال تكريم الفائزين في المسابقة، إن هذه المسابقة تحمل الخير والبشارات لكل المسلمين في كل أنحاء العالم، وتعد هذه المسابقة امتدادا لجسر بدأ بنائه فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بين مصرنا الحبيبة وجمهورية اوزباكستان، مضيفا أن هذه المسابقة أعادتنا إلى التعريف بأحد أئمتنا العظماء، الذي بذل الغالي والنفيس في خدمة الإسلام فاستحق أن نحرص على إحياء سيرته ومنهجه.

ومن جانبه أوضح السيد مظفر جليل، مستشار السفارة الأوزبكية بالقاهرة، نيابة عن السيد منصور بيك كيليتشيف، سفير جمهورية أوزبكستان بالقاهرة، أن هذه المسابقة أعطت فرصة طيبة للتعمق في دراسة الإمام الماتريدي، وبيان جهوده في خدمة الإسلام والمسلمين، موجها الشكر للأزهر الشريف وإمامه الأكبر على اهتمامه بالتوعية بنشر منهج وسيرة الإمام الماتريدي.

ومن جانبه، وجه الدكتور جمال الدين كاريموف، مدير مركز الإمام الماتريدي الدولي للبحوث العلمية، الشكر والتحية لفضيلة الإمام الأكبر على جهوده في إحياء تراث الإمام الماتريدي، مضيفا أن الأزهر هو صرح علمي جليل أخرج ولا يزال يخرج العلماء على مدار أكثر من ألف عام، بسبب وسطيته ومنهجه المعتدل، مضيفا أن العالم الآن في حاجة إلى الوسطية والاعتدال للخروج من الصرعات والأزمات، مشددا على ضرورة نشر وترويج صورة صحيحة وعقلانية عن الإسلام لا سيما في عصر العولمة، حيث انفتحت الحضارات والثقافات على بعضها.

جدير بالذكر أن المسابقة استهدفت دراسة سيرة الإمام الماتريدي وتراثه العلمي وتابعيه، بالإضافة إلى تأريخ ظهور المدرسة الماتريدية ومراحل تطورها وتراث أعلامها العلمي، وتوثيق المخطوطات اليدوية المتعلقة بالمدرسة الماتريدية التي لا تزال محفوظة في خزائن مكتبات العالم، وتعزيز الوعي بالقيم الإنسانية وقيم التسامح المتضمنة في أعمال علماء المدرسة الماتريدية على نطاق واسع، ومواجهة الأفكار التكفيرية للتيارات الحديثة التي تمارس نشاطها تحت غطاء الدين الإسلامي الحنيف.

وكيل الأزهر الأزهر الإمام الماتريدي تراث الإمام الماتريدي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الغد.. فيديو

بداية النهاية لـ الأخضر.. مفاجأة مدوية بشأن أسعار الدولار الأمريكي

6 آلاف جنيه دفعة واحدة|مفاجأة غير متوقعة في أسعار الحديد والأسمنت الآن

كلام غير دقيق.. الري تفجر مفاجأة عن شق نهر صناعي في الصحراء

من أجل الأهلي| ناقد رياضي يفجر مفاجأة حول مباراة صن داونز والهلال

45 جنيهًا|مفاجأة في أسعار الدواجن بعد تحرك الحكومة لاستيراد 25 ألف طن برازيلي

مهيب عبد الهادي يفجر مفاجأة بشأن كولر بعد الخسارة من صن داونز

الأرصاد: سيول وأمطار غزيرة تضرب هذه المناطق خلال ساعات.. تفاصيل

ترشيحاتنا

هل يجوز الصيام في العشر الأواخر من شهر شعبان؟.. الإفتاء: في 4 حالات

400 جنيه.. مفاجأة سارة في أسعار الذهب الآن وعيار 21 اليوم بالمصنعية

رئيس صن داونز يتحدث لاول مرة عن سبب فوز فريقه على الأهلي

بـ 6 مليار دولار.. بريطانيا ترفع إنفاقها العسكري بشكل غير مسبوق

لجنة الحكام تكشف حقيقة وجود ركلة جزاء للزمالك في مواجهة انبي

دعاء أواخر شعبان .. كلمات تجبر بخاطرك وتقضي حاجتك قبل رمضان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يظهر به في حفل الأوسكار 2023.. ما المرض الذي يخفيه مورجان فريمان بـ قفازه الأسود؟

خس النص.. أمريكي يخسر 165 كيلوجرام من وزنه بالدايت| ما قصته؟

في عيد ميلادها الـ 51.. هيفاء وهبي تثير جدلا بفستان ملفت

جسمه بيتاكل.. مأساة شاب بورسعيدي أصيب بمرض بورغر النادر

فيديو

الموعد اقترب وهذا الدليل.. العالم الهولندي يؤكد وقوع زلزال مدمر في مارس

درع أحسن لاعب وكوتشيهات وملابس.. تعرف على مسروقات فيلا محمد صلاح بالتجمع

طلاق وشيك.. نضال الأحمدية تكشف تطورات أزمة شيرين عبدالوهاب وحسام حبيب "فيديوجراف"

مستخدم غامض لوسائل التواصل يحذر من أحداث كارثية خلال 2023.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

‏ ألم تكتفِ يا صلاح!!

نجلاء الراوي

التشهير والمرض النفسي على مواقع التواصل

جاسم مرزوق بودي

حدثتني سارة عن .. السعوديات

إلهام أبو الفتح

موعدنا الجمعة القادم

نهال علام

ماذا تريد النساء ؟

دينا يحيى

دينا يحيى تكتب.. القانون لا يحمي المغفلين

عبد القادر عبدالله سليم

الاحتفال بيوم الشهيد

د. صفوت عمارة

يوم الشهيد.. رجال ضحوا بحياتهم لبقاء الوطن

اﻟﻤﺰﻳﺪ