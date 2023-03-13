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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

السفير البريطاني: مصر سوق واعدة للاستثمار ونرحب بالأصدقاء المصريين القادمين بشكل قانوني

جاريث بايلي السفير
جاريث بايلي السفير البريطاني

قال جاريث بايلي السفير البريطاني، إنه تم الاتفاق على إنشاء منصة جديدة للإستثمار وتطوير البنية التحتية لقطاع المياه في مصر، وذلك بالتعاون مع المؤسسة البريطانية للاستثمار الدولي وشركة "ماتيتو".

 

وأضاف "جاريث بايلي" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "الحكاية" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، أن مصر تعد سوق واعد للاستثمار خاصة مع طرح شركتي صافي والوطنية في البورصة المصرية، قائلا: طرح الشركتين خبر جيد جيدًا، كما ان مصر لديها موقع جغرافي رائع، وبها عدد كبير من الشركات العالمية.

 

واسترسل: متفائل نوعا ما، وطرح الشركات، سيعمل على جذب المستثمرين من الخارج بشكل كبير، مشددا على أن الشركات تحتاج للشفافية والمنافسة مع الكيانات المملوكة للدولة.

 

وفيما يخص فكرة الهجرة، أكد على أن  بلاده ترحب المهاجرين القانونيين من كل دول العالم، مشددا على أن  حكومة بلاده تعي جيدا الضغط على أراضيها في الفترة الماضية.

 

وشدد على أن بلاده ترحب بـ الأصدقاء المصريين القادمين بشكل قانوني.
 

السفير البريطاني البنية التحتية قطاع المياه البورصة المصرية اخبار التوك شو

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