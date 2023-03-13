لجنة الحكام تكشف حقيقة وجود ركلة جزاء للزمالك في مواجهة انبي

حسمت لجنة الحكام الجدل، حول أحقية نادي الزمالك في الحصول على ركلة جزاء في لقاء الزمالك وإنبي، في اللقاء الذي جمع الفريقين اليوم، ضمن فعاليات الجولة الحادية والعشرين من مسابقة الدوري المصري الممتاز، والتي أقيمت أحداثها على أرضية ملعب ستاد القاهرة الدولي.

وأكد مصدر مسئول بلجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم في تصريحات خاصة لصدى البلد، أن نادي الزمالك لم يستحق الحصول على ركلة جزاء في الكرة التي وقع فيها مصطفى شلبي لاعب الفريق، وسيف فاروق جعفر لاعبي نادي الزمالك، مؤكداً أن ما حدث في المباراة التحام طبيعي والكرة لاتصل إلى احتساب ركلة جزاء لصالح نادي الزمالك في هذه الكرة بشكل نهائي.

وأشار إلى أن الكرة التي حدث فيها الالتحام واضحة للغاية في هذه المباراة، مشيرا إلى أن القرار الوحيد الذي اتخذه عبدالعزيز السيد هو قرار سليم للغاية.