عملت لها لوك جديد| عادل مبارز يكشف تفاصيل تصويره فايزة أحمد

أكد المصور الفوتوغرافى، عادل مبارز، أن الفنانة الراحلة فايزة أحمد، كانت حالة خاصة، وهي من بحثت عنه من أجل أن يعمل معها كمصور.

وأضاف خلال ببرنامج «صباح البلد» الذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي على قناة «صدى البلد»، أنه تلقى اتصالا من الفنانة، وذلك من خلال المؤسسة الصحفية التى يعمل بها، وبالفعل ذهب لها، وبعد جلستين من التصوير طالبها بـ تغيير لون شعرها.

ولفت إلى أن :" قولت لها عايز أغير شويه..وبالفعل تم احضار كوافير وتم تغيير لون الشعر، وبعد ذلك شعرت بحالة أحسن فى كل شىء".

وأشار إلى أن الفنانة شعرت بـ مفاجأة سارة بعد اللوك الجديد، وأنها كانت خائفة من تغيير شعرها من اللون الأسود لـ اللون الجديد.

وأوضح أن فايزة أحمد كانت أول فنانة تقوم بعمل لوك جديد، بالوطن العربي.