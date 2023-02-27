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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عادل مبارز يكشف تفاصيل تصويره نجاة الصغيرة لأول مرة

عادل مبارز
عادل مبارز

أكد المصور الفوتوغرافى، عادل مبارز، أن الفنانة الراحلة نجاة الصغيرة، كانت تحرص جدًا على شغلها و صورتها.

وأضاف خلال ببرنامج «صباح البلد» الذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي على قناة «صدى البلد»، أن أول تجربة شغل مع نجاة كانت مريرة وصعبة للغاية، موضحًا :" نجاة كانت تغير المصور الكبير لها فاروق إبراهيم".

ولفت إلى أن نجاة قامت بـ مقابلته بطريقة غير مقبولة، وأنها قالت له :" أنا مش عارف مين اللى اختارك عشان تصورني، بعد ما كان بيصورنى فاروق إبراهيم".

وأشار إلى أنه قام بتصويرها ثلاث أفلام، كل فيلم 36 صورة، وأنها ذهبت معه لمعمل إخراج الصور، وبعد ذلك تم اختيار 5 صور لعمل بعض الدعاية لها.

وأوضح أنه بعد ذلك أصبح مصور لها، وأنه بدأ يحصل منها على صور مميزة بعد أن ارتاحت له فى العمل.
 

عادل مبارز نجاة الصغيرة المصور الفوتوغرافي صباح البلد صدى البلد

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