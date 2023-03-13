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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخيرا.. التدوين على iPad أصبح كالكتابة على الورق

أخيرا دلوقتي.. الكتابة
أخيرا دلوقتي.. الكتابة على iPad زي الكتابة على الورق

تم إصدار واقي شاشة حيث يجعل تركيبة Apple's iPad Pencil يمكنه تدوين الملاحظات أو الرسم على iPad بشكل أجمل باستخدام النوع المناسب.

 

فعلى الرغم من أن كتابة الملاحظات ، أو الرسم على iPad تتمتع بالكثير من المميزات مقارنة باستخدام الورق والقلم. إلا أن الإحساس الفعلي بالكتابة باستخدام قلم على الزجاج الأملس لجهاز iPad.
 

وإذا كنت معتادًا على الكتابة على الورق، سيكون الكتابة على جهاز iPad زلقًا وغير وغير سهلا في الاستخدام ، ولكن تم حل هذه المشكلة مع استخدام واقيات الشاشة الورقية لأجهزة iPad ، بحسب ما ذكره موقع ذا فيرج التقني.

 

وتعد واقيات الشاشة الجديدة لها غرض مختلف عن واقي الشاشة البلاستيكي الشفاف المصمم لمنع الخدوش، حيث  توفر نسيجًا أكثر خشونة للكتابة.

 

وبشكل عام يجعل الكتابة على الزجاج في iPad أشبه بالكتابة على الورق، وتوفر مزيدًا من التحكم في يدك، كما أنها تقلل من ضوضاء النقر على الزجاج التي تحصل عليها باستخدام  Pencil على iPad.

 جدير بالذكر أنه يمكن التنقل في جهاز iPad بسهولة من خلال الضغطات العادية أو الشديدة .

 

و يمكنك العثور على خيارات لكل iPad في السوق، بدءًا من طراز 9.7 بوصة الأساسي الذي تم إصداره منذ عامين وصولا لأحدث طراز iPad Pro. 

 

وفي الأغلب سيبلغ سعر واقي الشاشة الجديظ الأشبه بالورق أكثر من الواقي العادي، حيث يتراوح السعر من 30 دولارًا إلى 45 دولارًا.

 

فإذا كان هدفك من جهاز ال iPad هو الكتابة وليس مشاهدة الفيديوهات والأفلام فسيكون واقي الشاشة الجديد ل iPad هو أفضل حل، لكن وجب التنويه أنه يصاحبه بعض السلبيات حيث أنه ينشر الضوء الخارج من الشاشة، مما يضعف سطوع الشاشة وتشبع ألوانها.

 

بالإضافة إلى أن القلم قد يكون عرضة للتلف شكل أكثر باستخدام واقي شاشة غير لامع بسبب قوامه القاسي.

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