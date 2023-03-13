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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

احتفالا بعيدها القومي.. تفاصيل إقامة أول معرض لتراث قنا بمعبد الدندرة

معبد الدندرة
معبد الدندرة

كشف أيمن هندي، مدير أثار قنا، عن إقامة أول معرض لتراث قنا بمعبد الدندرة، قائلا: "كنا نحتاج بالفترة التي نحتفل بها بعيد محافظة قنا كل عام فى مارس الإهتمام بتراثها".

وأضاف  أيمن هندي، مدير أثار قنا، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن فكرة إقامة أول معرض لتراث قنا بمعبد الدندرة أتت قبل بداية الإحتفالات بمحافظة قنا بعيدها القومي، حيث تم البدء بعرض الفكرة على كل الموهوبين والفنانين والمختصين التي لديهم مواهب فى الفنون والرسم.

فكرة معرض قنا لاقت ترحيبا من الشباب 

وتابع  أيمن هندي، مدير أثار قنا، أن افكرة إقامة أول معرض لتراث قنا لاقت ترحيبا كبيرا من جميع الشباب والمختصين والموهوبين على مستوي محافظة قنا أو الجمهورية، حيث انه شارك أكثر من شخص من محافظات مختلفة بعروض تنمية عبرت عن تراث محافظة قنا.

آثار قنا قنا الدندرة تراث قنا محافظة قنا

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