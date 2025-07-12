الطلائع يبحث عن مباراة ودية استعدادا للموسم الجديد

يبحث فريق طلائع الجيش، بقيادة هيثم شعبان، عن إقامة مباراة ودية الأربعاء المقبل استعداداً للموسم الجديد

وحصل اللاعبون على راحة من التدريبات يومى الجمعة والسبت بعد نهاية معسكرهم المغلق فى الاسماعيلية.

وأنهي فريق طلائع الجيش بقيادة هيثم شعبان الخميس الماضى معسكره المغلق في الإسماعيلية والذى تضمن خوض عدة مباريات ودية لرفع الكفاءة البدنية والفنية للاعبين قبل انطلاق بطولة الدوري.

وأنهى طلائع الجيش النصف الثاني من الموسم الماضي برصيد 25 نقطة فى مجموعة تفادي الهبوط بالمركز الثالث برصيد 29 نقطة تحت قيادة هيثم شعبان.