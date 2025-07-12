سيد عبد الحفيظ: سأعمل في أي نادي لو تلقيت عرض جاد

علق سيد عبدالحفيظ مدير الكرة السابق بالنادي الأهلي، علي مستقبله في الفترة المقبلة بالمجال الرياضي.

وقال سيد عبدالحفيظ في عبر تصريحات علي «إم بي سي مصر»: «أنا في الوقت الحالي بحاول إني أجتهد في ما أقوم به، ومش بخطط لبكرة على المدى البعيد وما يهمني في الفترة المقبلة ليس المسمى الوظيفي ولكن الدور الذي سأقوم به، والأحداث في مصر سريعة جدًا».

و اضاف :يوم ما يبقى في عمل مؤسسي كبير جدًا، الأهلي يتميز بتلك الخاصية وبيحاول يكبر الناس حتى لو اختفلنا والكبير بيفضل كبير».

و تابع :طبعًا ممكن أشتغل في أي نادي لو اتعرض عليا، ولكن النجاح في الأهلي والاستمرارية ليس سهلا، ومش موجودة في أفريقيا بشكل متكامل».

و استكمل :النجاح بيكون مع الأهلي بنسبة كبيرة من حيث الاستقرار الفني والمساندة الجماهيرية، والأمور الإدارية والتواجد الإعلامي والشخصيات التاريخية».