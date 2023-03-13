انقلاب أتوبيس مدرسي..  إصابة 3 أشخاص على الطريق الدائري بالإسكندرية

شهد الطريق الدائري بالإسكندرية حادث انقلاب أتوبيس مدرسي، تابع لمدرسة على الطريق الدائري التابع لدائرة قسم شرطة الرمل ثان شرق الإسكندرية، أسفر عن إصابة 3 أشخاص، طالب وسائق ومشرفة.

بدأت الواقعة عندما تلقى اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة الرمل ثان، يفيد بورود بلاغ عن الحادث.

وعلى الفور، انتقلت قوات الأمن رفقة سيارات الإسعاف، لموقع البلاغ، وتبين وقوع حادث انقلاب أتوبيس على الطريق الدائري تابع لمدرسة وإصابة طالب ومشرفة والسائق.

وبالمعاينة من قبل فريق الأمن، تبين أن الأتوبيس خاص بمدرسة خاصة، وكان يستقله 14 طالبا ومعهم المشرفة وسائق الأتوبيس، حيث وقع الحادث بعد أن اختلت عجلة القيادة من يد السائق.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتتولى التحقيق.