عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

انقلاب أتوبيس مدرسي..  إصابة 3 أشخاص على الطريق الدائري بالإسكندرية

صورة أرشيفية٢
صورة أرشيفية٢

شهد الطريق الدائري بالإسكندرية حادث انقلاب أتوبيس مدرسي، تابع لمدرسة على الطريق الدائري التابع لدائرة قسم شرطة الرمل ثان شرق الإسكندرية، أسفر عن إصابة 3 أشخاص، طالب وسائق ومشرفة.

بدأت الواقعة عندما تلقى اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة الرمل ثان، يفيد بورود بلاغ عن الحادث. 

وعلى الفور، انتقلت قوات الأمن رفقة سيارات الإسعاف، لموقع البلاغ، وتبين وقوع حادث انقلاب أتوبيس على الطريق الدائري تابع لمدرسة وإصابة طالب ومشرفة والسائق.

محافظ الإسكندرية يستقبل وفد لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ

 وبالمعاينة من قبل فريق الأمن، تبين أن الأتوبيس خاص بمدرسة خاصة، وكان يستقله 14 طالبا ومعهم المشرفة وسائق الأتوبيس، حيث وقع الحادث بعد أن اختلت عجلة القيادة من يد السائق.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتتولى التحقيق.

الاسكندرية مجلس الشيوخ شرق الإسكندرية الطريق الدائرى محافظ الاسكندرية مدير امن الاسكندرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

400 جنيه.. مفاجأة سارة في أسعار الذهب الآن وعيار 21 اليوم بالمصنعية

الإطاحة به .. قرار عاجل من كولر ضد الأهلي ومعلول

6 آلاف جنيه دفعة واحدة|مفاجأة غير متوقعة في أسعار الحديد والأسمنت الآن

45 جنيهًا|مفاجأة في أسعار الدواجن بعد تحرك الحكومة لاستيراد 25 ألف طن برازيلي

كولر يصدم الشناوي.. شوبير: 4 تعديلات في تشكيل الأهلي أمام القطن الكاميروني

بسبب حضانة طفلتها.. ربة منزل تتخلص من حياتها شنقا ببني سويف

هل تشهد مصر عاصفة التنين؟|الأرصاد تحذر من طقس اليوم

الأهلي يترقب.. قرار عاجل من كاف لمنع التفويت بين صن داونز والهلال

ترشيحاتنا

أقسمت على عدم فعل أمر ما وأريد التراجع عن ذلك.. لجنة الفتوى ترد

تطورات إفلاس سيليكون.. ضربة لـ البورصات الأوروبية والهيئة الأمريكية تحذر

200 تريليون دينار.. حكومة السوداني توافق على أكبر موازنة فى تاريخ العراق

السيسي يؤكد أهمية إيجاد حل لتقليل نزوح المواطنين من أفريقيا إلى أوروبا

السيسي: تفاهم مع الدنمارك حول رؤية مصر لمنظور حقوق الإنسان

القوات المسلحة تنظم زيارة لوفد مجلس النواب للشبكة الوطنية للطوارىء والسلامة العامة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مسلسلات رمضان 2023 .. شاهد بوسترات ليلة السقوط لـ طارق لطفي

احذر.. علامات شائعة تنذر بـ النوبة القلبية| تعرف عليها

شاهد.. 4 صور من كواليس "سره الباتع" قبل عرضه في رمضان

قبول دفعة جديدة من المتطوعين وقصاصى الأثر للإنضمام لصفوف القوات المسلحة

فيديو

الزمالك يا عمري .. لاعب إنبي يهتف مع جماهير القلعة البيضاء في الملعب

قبول دفعة جديدة من المجندين يوليو 2023.. واستقبالهم 25 مارس

قبول دفعة جديدة من المتطوعين وقصاصى الأثر للإنضمام لصفوف القوات المسلحة

تسريحة "الخابور" ..نجمة بحفل الأوسكار تقلد بطلة مسرحية الواد سيد الشغال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

‏ ألم تكتفِ يا صلاح!!

نجلاء الراوي

التشهير والمرض النفسي على مواقع التواصل

جاسم مرزوق بودي

حدثتني سارة عن .. السعوديات

إلهام أبو الفتح

موعدنا الجمعة القادم

نهال علام

ماذا تريد النساء ؟

دينا يحيى

دينا يحيى تكتب.. القانون لا يحمي المغفلين

عبد القادر عبدالله سليم

الاحتفال بيوم الشهيد

د. صفوت عمارة

يوم الشهيد.. رجال ضحوا بحياتهم لبقاء الوطن

اﻟﻤﺰﻳﺪ