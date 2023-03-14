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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

أطباء الحسين الجامعي ينجحون في إخراج سيخ حديد من بطن طفل.. صور

بعد إجراء العملية
بعد إجراء العملية

تمكن أطباء مستشفى الحسين الجامعي التابع لجامعة الأزهر، من إنقاذ طفل وإخراج سيخ حديد من جسده. 

بدأت القصة بحضور طفل يبلغ من العمر ٩ سنوات إلى طوارئ مستشفى الحسين الجامعي يعاني من إختراق سيخ حديد لكيس الصفن وخروجه من أسفل البطن وسط نظرات ترقب وقلق تعلوا وجوه أقاربه. 


وعلى الفور تم استقباله بواسطة نواب جراحة الأطفال وتجهيز الطفل خلال لحظات معدودة لدخول العمليات بمعرفة وتوجية ومتابعة من الدكتور عبد المنعم شمس، رئيس قسم جراحة الأطفال، والدكتور عبد العزيز يحي، (ستاذ جراحة الأطفال ورئيس وحدة طوارئ اليوم،  وبدعم كامل وجهد مشكور من إدارة المستشفى الذي أعطت كامل الصلاحيات لنواب جراحة الأطفال. 

ووجهت إدارة المستشفى بتسخير كافة إمكانيات المستشفى وتذليل كل العقبات الموجودة حتى تم دخول الحالة إلى غرفة العمليات في وقت قياسي وتابعت إدارة المستشفى الحالة اولا بأول حتى خروجها من العمليات والإطمئنان على صحة الطفل. 


وأجريت الجراحة بمهارة عالية بواسطة الفريق الجراحي بقسم جراحة الأطفال الذي يترأسه : الدكتور أحمد العزب، مدرس جراحة الأطفال، والدكتور محمد عباس، مدرس مساعد جراحة الأطفال، وكلا من الطبيب (  محمد أيمن ، محمود منيسي ، مصطفى ) أطباء مقيمين بقسم جراحة الأطفال، بمساعدة وتعاون منقطع النظير من طاقم التخدير الذي يترأسه الدكتور مراد بركات ( مدرس مساعد التخدير )، وكلا من الأطباء ( أحمد مجدي ، صلاح محمد  ، محمد طاهر ) أطباء مقيمي التخدير.


وتم خروج الحالة سالمة وبصحة جيدة إلى قسم جراحة الأطفال ووضع الطفل تحت الملاحظة حتى تمام شفاؤه.

يأتي هذا انطلاقاً من الدور المحوري الذي تمثله مستشفى الحسين الجامعي من حيث كونها إحدى المستشفيات الجامعية لكلية الطب التابعة لمؤسسة الأزهر الشريف وذراعها الطولى الممدودة لجميع أبناء الوطن على مدار اليوم للتخفيف من آلامهم ومعاناتهم.

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