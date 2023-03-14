الجارحي: نثق في استمرار والتر هودج مع الأهلي بنسبة 100%

أعرب أحمد الجارحي، المدرب العام لفريق كرة السلة بالأهلي، عن أسفه الشديد لهزيمة فريقه أمام الاتحاد السكندري بالمواجهة التي جرت مساء اليوم بدوري السوبر.

وقال أحمد الجارحي، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، إن الاتحاد يعد من أقوى الفرق والهزيمة أمامه ليست نهاية المطاف خاصة وأن المباريات الحالية ضمن منافسات مرحلة المجموعات".

وتابع :" الأهلي والاتحاد هذا الموسم مثل ريال مدريد وبرشلونة، والهزيمة واردة، والخسارة أمام زعيم الثغر، هى الأولى للفريق هذا الموسم ".

كما تحدث عن والتر هودج، قائلا :" ما تردد حول رغبته في الرحيل عن الأهلي، مجرد شائعات، نحن نثق في استمرار اللاعب بنسبة 100%، والسبب في تأخر الحصول على اللاعب لعدة أيام قد يكون بسبب وضع الأموال في حساب اللاعب وتحويلها لدولارات".

وواصل "والتر هودج سعيد في الأهلي ولم يشتكي من شيء، أيضا وكيل أعماله المصري لم يشتكي، لا أعلم اذا كان الوكيل الأجنبي للاعب يحاول أن يجلب عرض آخر للاعب، ولكن اللاعب نفسه سعيد مع الفريق".

واختتم : "لا أعلم سبب الحديث عن والتر هودج، هناك محترفين في أندية أخرى لم تحصل على مستخقاتها منذ أشهر، والتر هودج حصل على كافة مستحقاته حتى شهر فبراير الماضي".