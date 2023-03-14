انهيار بنك Signature .. ومحللون: انتكاسة كبيرة في النمو المستقبلي للعملات المشفرة

قد يكون إغلاق أكبر بنكين للعملات الرقمية Silvergate و Signature في غضون أيام؛ بمثابة انتكاسة كبيرة في النمو المستقبلي للأصول الرقمية، حيث اعتاد البنكان على تشغيل أنظمة blockchain رائدة سمحت بالتحويلات التجارية الفورية داخل وخارج العملات المشفرة على مدار الساعة.

ومنذ عام 2019 ، كانت الشبكات المقدمة من هذين بنكي Silvergate و Signature مسؤولة عن نقل أكثر من 2 تريليون دولار من وإلى أسواق الأصول الرقمية.

وقبل إطلاق SEN في عام 2017 ، اعتمدت شركات التشفير على قنوات الدفع التقليدية وهي أكثر تكلفة وأبطأ وتعمل فقط خلال ساعات العمل المصرفي ويمكن أن تترك اللاعبين في الصناعة مثل البورصات، مفتوحة لمخاطر التسوية، وقد يستغرق تسوية المدفوعات ما يصل إلى 72 ساعة.

وصرح ريتشارد كرون ، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة استشارات المدفوعات Crone Consulting لمجلة فوربس Forbes : بأن "الطريقة التي بدأت بها Signet ، بالإضافة إلى شبكة التبادل في Silvergate ، هي إنشاء هذه الأنظمة لسد فجوة المعالجة التقليدية الموجهة بالدُفعات من قبل البنوك".

وأضاف “كان هناك عدم تطابق مع ما كان يجري في تداول العملات الرقمية، وهو 24 ساعة في اليوم، سبعة أيام في الأسبوع، بشكل فوري، وقد خلق ذلك فرصة عمل جديدة لـ Signet وSilvergate”.

واستخدمت بورصات العملات الرقمية والمشفرة مثل Coinbase كلاً من SEN و Signet لمساعدة العملاء المؤسسيين في تمويل وتسوية حساباتهم، حيث يعد فقدان هذه الشبكات؛ بمثابة ضربة هائلة للبنية التحتية للعملات المشفرة والتي يمكن أن تقلل السيولة في سوق الولايات المتحدة.

وكانت السلطات الأمريكية أغلقت بنك Signature، الذي يعد أحد أكبر وجهتين في الولايات المتحدة لشركات العملات المشفرة، حيث أشارت وزارة الخزانة و FDIC والاحتياطي الفيدرالي إلى وجود "مخاطر نظامية" في البنك.

وقالت وزارة الخزانة والاحتياطي الفيدرالي والمؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع، في بيان مشترك: "سيتمكن المودعون من الوصول إلى جميع أموالهم".

ويعد بنك Signature هو ثالث بنك كبير يتعرض للانهيار في غضون أسبوع ، ويشعر المستثمرون بالفزع، حيث يبدو أن الإعلان المشترك عن حماية المودعين فوق مبلغ 250 ألف دولار الذي تضمنه مؤسسة التأمين الفيدرالية (FDIC) بهدف إلى طمأنة عملاء البنوك بأن أموالهم لن يتم تجميدها.

وكان لدى بنك Signature حوالي 88.59 مليار دولار من الودائع اعتبارًا من 31 ديسمبر 2022، وقد استحوذت إدارة الخدمات المالية في نيويورك على البنك، وفقا لموقع The Verge .

وكان Signature واحدًا من بنكين تم استخدامهما على نطاق واسع في العملات المشفرة، مثل بنك Silvergate ، الذي انهار في الثامن من مارس ، حيث كان لدى Signature شبكة تسمح لشركات التشفير بتحويل الدولارات في الوقت الفعلي.

وقال البنك إن منصة Coinbase لتبادل العملات المشفرة لديها 240 مليون دولار نقدًا، ولكن بسبب التعليق على أموال التوقيع ، ستستخدم Coinbase شركاء مصرفيين آخرين لمعاملات العملاء.