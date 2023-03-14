عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

انهيار بنك Signature .. ومحللون: انتكاسة كبيرة في النمو المستقبلي للعملات المشفرة

انهيار بنك Signature
انهيار بنك Signature للعملات المشفرة

قد يكون إغلاق أكبر بنكين للعملات الرقمية Silvergate و Signature  في غضون أيام؛ بمثابة انتكاسة كبيرة في النمو المستقبلي للأصول الرقمية، حيث اعتاد البنكان على تشغيل أنظمة blockchain رائدة سمحت بالتحويلات التجارية الفورية داخل وخارج العملات المشفرة على مدار الساعة.

ومنذ عام 2019 ، كانت الشبكات المقدمة من هذين بنكي Silvergate و Signature مسؤولة عن نقل أكثر من 2 تريليون دولار من وإلى أسواق الأصول الرقمية.

وقبل إطلاق SEN في عام 2017 ، اعتمدت شركات التشفير على قنوات الدفع التقليدية وهي أكثر تكلفة وأبطأ وتعمل فقط خلال ساعات العمل المصرفي ويمكن أن تترك اللاعبين في الصناعة مثل البورصات، مفتوحة لمخاطر التسوية، وقد يستغرق تسوية المدفوعات ما يصل إلى 72 ساعة.

وصرح ريتشارد كرون ، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة استشارات المدفوعات Crone Consulting لمجلة فوربس Forbes : بأن "الطريقة التي بدأت بها Signet ، بالإضافة إلى شبكة التبادل في Silvergate ، هي إنشاء هذه الأنظمة لسد فجوة المعالجة التقليدية الموجهة بالدُفعات من قبل البنوك". 

وأضاف “كان هناك عدم تطابق مع ما كان يجري في تداول العملات الرقمية، وهو 24 ساعة في اليوم، سبعة أيام في الأسبوع، بشكل فوري، وقد خلق ذلك فرصة عمل جديدة لـ Signet وSilvergate”.

واستخدمت بورصات العملات الرقمية والمشفرة مثل Coinbase كلاً من SEN و Signet لمساعدة العملاء المؤسسيين في تمويل وتسوية حساباتهم، حيث يعد فقدان هذه الشبكات؛ بمثابة ضربة هائلة للبنية التحتية للعملات المشفرة والتي يمكن أن تقلل السيولة في سوق الولايات المتحدة.

وكانت السلطات الأمريكية أغلقت بنك Signature، الذي يعد أحد أكبر وجهتين في الولايات المتحدة لشركات العملات المشفرة، حيث أشارت وزارة الخزانة و FDIC والاحتياطي الفيدرالي إلى وجود "مخاطر نظامية" في البنك. 

 وقالت وزارة الخزانة والاحتياطي الفيدرالي والمؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع، في بيان مشترك: "سيتمكن المودعون من الوصول إلى جميع أموالهم".

ويعد بنك Signature هو ثالث بنك كبير يتعرض للانهيار في غضون أسبوع ، ويشعر المستثمرون بالفزع، حيث يبدو أن الإعلان المشترك عن حماية المودعين فوق مبلغ 250 ألف دولار الذي تضمنه مؤسسة التأمين الفيدرالية (FDIC) بهدف إلى طمأنة عملاء البنوك بأن أموالهم لن يتم تجميدها. 

وكان لدى بنك Signature حوالي 88.59 مليار دولار من الودائع اعتبارًا من 31 ديسمبر 2022، وقد استحوذت إدارة الخدمات المالية في نيويورك على البنك، وفقا لموقع The Verge . 

وكان Signature واحدًا من بنكين تم استخدامهما على نطاق واسع في العملات المشفرة، مثل بنك  Silvergate ، الذي انهار في الثامن من مارس ، حيث كان لدى Signature شبكة تسمح لشركات التشفير بتحويل الدولارات في الوقت الفعلي. 

وقال البنك إن منصة Coinbase لتبادل العملات المشفرة لديها 240 مليون دولار نقدًا، ولكن بسبب التعليق على أموال التوقيع ، ستستخدم Coinbase شركاء مصرفيين آخرين لمعاملات العملاء.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

غربلة في الأهلي| البداية بـ "الشناوي" و5 لاعبين تحت التهديد.. والدكة في انتظار هؤلاء

خلال الساعات المقبلة .. الأرصاد تزف بشرى للمواطنين

لأول مرة في تاريخ مصر.. أحمد موسى يعلن خبرا سارا على الهواء| فيديو

حاول ممارسة الفاحشة مع صديقتها..قطع جسد صديقه والقي يده فى شقة جاره..جريمة بالعجوزة

أتربة وأمطار ورياح| تحذير عاجل من الأرصاد.. ومفاجأة عن طقس اليوم

بعد تحرك الحكومة لاستيراد 25 طن دجاج.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم

2000 جنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم وعيار 21 الآن بالمصنعية

جرام الذهب بـ 1.633 جنيها.. وهذا سعر عيار 21 الآن

ترشيحاتنا

حزب حماة الوطن يستقبل أولى طائرات شحنات اللحوم المبردة القادمة من تشاد

أكثر 8 سيارات صينية مبيعًا في مصر .. بالاسعار

انهيار بنك Signature .. ومحللون: انتكاسة كبيرة في النمو المستقبلي للعملات المشفرة

أتربة وأمطار ورياح| تحذير عاجل من الأرصاد.. ومفاجأة عن طقس اليوم

الجيش الكوري الجنوبي في حالة تأهب قصوى بعد إطلاق بيونج يانج صاروخين بالستيين

علي جمعة: أمر يضيع ثواب الصلاة دون أن تشعر .. تعرف عليه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احصل على 2 مليون جنيه.. مدينة سويسرية تبحث عن سكان بمقابل مادي

صادم.. طفلة 3 سنوات تنهي حياة شقيقتها الأكبر في أمريكا

الزومبي.. علماء يوقظون فيروسا خطيرا عمره 48 ألف سنة

هل شرب الحليب مع السمك يسبب البهاق؟

فيديو

حفظتها من أول مرة.. نيفين رجب تكشف كواليس أغنيتها الجديدة حالُه

مشهد مؤثر .. تاجر يحرق دفتر ديون زبائنه

دخل ماشي على رجليه خرج مبتور الساق واليد.. قصة أحمد مع مستشفيات بريطانيا/ فيديو جراف

مشهد صادم .. وفاة الرابر كوستا تيتش أمام الجمهورعلى المسرح

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية صلاح

كوني قوية.. حققي ذاتك

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان - 14 -

المستشار أسـامة الصعيدي

الغدر بالقانون بين الواقع والمأمول

كريمة أبو العينين

‏ ألم تكتفِ يا صلاح!!

نجلاء الراوي

التشهير والمرض النفسي على مواقع التواصل

جاسم مرزوق بودي

حدثتني سارة عن .. السعوديات

إلهام أبو الفتح

موعدنا الجمعة القادم

نهال علام

ماذا تريد النساء ؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ