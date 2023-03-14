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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

طالبة تحصد 3 مراكز متقدمة بالبطولة الإفريقية للدراجات وتتأهل لأولمبياد باريس 2024

شهد سعيد
شهد سعيد

كشفت شهد سعيد، تفاصيل حصولها على 3 مراكز متقدمة بالبطولة الإفريقية للدراجات وتتأهل لأولومبياد باريس 2024، قائلة: "المسابقة عبارة عن أني أقيس لوحدي الزمن.. وأخدت أحسن زمن من أول ما قست".

وأضافت  شهد سعيد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية "الاولي"، أنها حصلت على المركز الأول وكان بها تصفيات كثيرة، موضحة أن مسابقة الـ500 متر تعني الزمن، أى يقيس المتسابق 500 متر وأقل زمن هو من يأخذ المركز الأول.

وتابعت  شهد سعيد: "أكثر من كانوا ينافسوني هم دولتي جنوب إفريقيا ونيجيريا.. وكانوا قافلين عليا بطريقة غريبة ومكنوش عايزيني أعدي".

شهد سعيد البطولة الإفريقية للدراجات أولومبياد باريس 2024 باريس مسابقة ال500 متر

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