المرشد الإيراني: الهجوم على قاعدة العديد الأمريكية يمكن تكراره

أكد المرشد الإيراني علي خامنئي، اليوم الجمعة إن استهداف قاعدة العديد الأمريكية في قطر ليس حادثة صغيرة بل كبيرة يمكن تكرارها.

وقال المرشد الإيراني إن طهران قادرة على الوصول إلى مواقع أمريكية مهمة في المنطقة.

يذكر أن إيران شنت هجوما صاروخيا على قاعدة العديد الجوية الأمريكية في قطر، منتصف شهر يونيو الماضي ردا على الضربة الأمريكية للمنشآت النووية الإيرانية في إطار الحرب الإسرائيلية ضد طهران.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي بدأ عدوانا ضد إيران خلال شهر يونيو الماضي، اغتيل فيه عدد من القادة العسكريين وعلماء الذرة، إلى جانب تدمير قدرات الدفاع الجوي ما منح سلاح الجو الإسرائيلي حرية الحركة في الأجواء الإيرانية.

وردت إيران بشن هجمات صاروخية وبالطائرات المسيرة على مناطق متعددة في دولة الاحتلال من بينها تل أبيب أسفرت عن مقتل وإصابة عشرات الإسرائيليين بحسب إحصائيات دولة الاحتلال.