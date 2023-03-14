عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تطهير شبكات الصرف الصحي وتركيب قطع موفرة ضمن فعاليات الأسبوع المائي بالمنوفية

الاسبوع المائي في
الاسبوع المائي في المنوفية

تستمر الحملة القومية للتوعية بترشيد استهلاك المياه في محافظة المنوفية لليوم الخامس علي التوالي تحت شعار النقطة بتفرق عملها بقرية جنزور لتنفيذ أنشطة توعوية لترسيخ مبادئ الحفاظ على المياه كمورد هام وحيوي.

وقال المهندس محمد نجيب رئيس الشركة، أنه تم استكمال الفعاليات بتركيب القطع الموفرة بمركز الشباب والوحدة المحلية ضمن فعاليات الأسبوع المائي، تحت شعار كل نقطة بتفرق، برعاية الشركة القابضة للمياه، حرصا منها على نشر الوعي بترشيد استهلاك المياه والمحافظة عليها كمورد حيوي بشكل عملي، وذلك بالتنسيق مع القطاع التجاري بالشركة مؤكدا أن هذه القطع من شأنها العمل على توفير من 30% إلى 50% من كمية المياه المستهلكة.

أمطار في المنوفية .. وشركة المياه تسحبها من شوارع المحافظة

استجابة لصدى البلد.. محافظ المنوفية ينقل طفلين لدار رعاية ويلتقي بهما|صور وفيديو

وذكر، تم تطهير شبكات وخطوط الصرف الصحي بالقرية وتنفيذ رسوم جرافيتي علي سور محطات المياه بالقرية تحمل شعارات تهدف للحفاظ علي المياه وأنشطة تفاعلية مع طلبة المدارس .

يأتي هذا، فى إطار الاحتفال باليوم العالمى للمياه والحملة القومية لترشيد استهلاك المياه التى اطلقتها الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى وبمشاركة وزارة الإسكان، والري، والتربية والتعليم، والأوقاف، والبيئة، والثقافة، والأزهر الشريف، والكنيسة القبطية.

المنوفية الشركة القابضة لمياه الشرب محافظة المنوفية ترشيد استهلاك المياه محافظ المنوفية تطهير شبكات الصرف الصحى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

2000 جنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم وعيار 21 الآن بالمصنعية

اليوم ذروة العاصفة.. انخفاض الحرارة وسيول في 14 منطقة وأمطار بهذه المحافظات

انخفاض ملحوظ.. مفاجأة سارة عن أسعار الدواجن اليوم

أتربة وأمطار ورياح| تحذير عاجل من الأرصاد.. ومفاجأة عن طقس اليوم

1000 جنيه لكل سيدة.. مدبولي يشهد توقيع بروتوكول بشأن الحوافز المادية لتنمية الأسرة

بعد تحرك الحكومة لاستيراد 25 طن دجاج.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم

السعودية.. قرار عاجل من سلطات المملكة يخص حج هذا العام

جرام الذهب بـ 1.633 جنيها.. وهذا سعر عيار 21 الآن

ترشيحاتنا

العسومي يدعو إلى بنية تشريعية عربية لبلورة خطط تعتمد على الاقتصاد الأخضر

سبب كل مآسي العالم ويحاولون شيطنة روسيا.. لافروف يشن هجوما حادا على الغرب

بالأرقام.. 455 معرض أهلا رمضان و250 سيارة متنقلة لتوفير السلع بسعر التكلفة

الصحفي العراقي منتصر الزيدي: لست نادمًا على رشق بوش بالحذاء

رقم قياسي جديد..الإحصاء: 51.6 مليار دولار قيمة صادرات مصر في 2022

علا غانم: زوجي هددني بفضيحة علي السوشيال ميديا..وتنازلت عن 250 ألف دولار

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لن تصدق.. تفاصيل ابتكار هاند فري للقلب من أجل إنقاذ حياتك

زرع شرائح إلكترونية إلزاميا بأجسام القطط في بريطانيا.. اعرف السر

رجل يشعل سيارة أمام أعين صاحبها ثم يلكمه في وجه ببريطانيا.. شاهد

الحارس الأول في خطر| وجوه جديدة في منتخب مصر.. وهؤلاء يغازلون فيتوريا

فيديو

مرعب.. مشاهد غير مسبوقة لإعصار الطائف/ فيديو جراف

80 ألف دولار.. علا غانم: دفعت ثمن طلاقي 3مرات.. وجوزي قدملي شبكة زجاج

حفظتها من أول مرة.. نيفين رجب تكشف كواليس أغنيتها الجديدة حالُه

مشهد مؤثر .. تاجر يحرق دفتر ديون زبائنه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية صلاح

كوني قوية.. حققي ذاتك

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان - 14 -

المستشار أسـامة الصعيدي

الغدر بالقانون بين الواقع والمأمول

كريمة أبو العينين

‏ ألم تكتفِ يا صلاح!!

نجلاء الراوي

التشهير والمرض النفسي على مواقع التواصل

جاسم مرزوق بودي

حدثتني سارة عن .. السعوديات

إلهام أبو الفتح

موعدنا الجمعة القادم

نهال علام

ماذا تريد النساء ؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ