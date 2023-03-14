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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات

أول بلد هتصوم .. تعرف على مواعيد بدء رمضان في الدول الإسلامية

بداية شهر رمضان الكريم
بداية شهر رمضان الكريم

تفصلنا أيام معدودة عن بداية شهر رمضان 2023 والذي ينتظره الجميع كل عام لصيام نهاره وقيام ليله، ولهذا يحرص كل مسلم على معرفة موعد بدء وانتهاء شهر رمضان 2023.

شهر رمضان 

موعد بدء شهر رمضان 2023

وترتفع معدلات البحث عن موعد بدء وانتهاء شهر رمضان 2023، تزامنا مع قربه، حيث يبدأ أول أيام شهر رمضان فلكياً في مصر يوم الخميس الموافق 2023 / 3 / 23، وفقا للحسابات الفلكية وإلى جانب الرؤية الشرعية لتحديد موعد شهر رمضان في مصر لعام 2023، الذي له طابع خاص من القرب إلى الله لدى جميع المسلمين لأنه شهر الرحمة والمغفرة، نزل فيه القرآن على النبي محمد صلى الله عليه وسلم.

وتبدأ أول أيام شهر رمضان 2023، من فجر يوم الخميس 23 مارس المقبل، حيث يكون عدد ساعات الصوم خلال شهر رمضان 13 ساعة و59 دقيقة، صلاة المغرب 6:08، العشاء 7:26، السحور 2:09، إمساك 4:09، الفجر 4:29، الشروق 5:56، الظهر 12:02، العصر 3:30.

وأعلن مركز الفلك الدولي عن بداية شهر رمضان المبارك لعام 1444 هجرياً، موضحاً أن هلال شهر رمضان سيتحرى في بعض الدول يوم 21 مارس، والأخرى يوم 22 مارس 2023.

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مواعيد بدء شهر رمضان

وكشف مركز الفلك الدولي بأبو ظبي، أن هناك بعض الدول التي بدأ بها شهر شعبان يوم الثلاثاء الموافق 21 فبراير 2023، موضحاً أن هذه الدول ستتحرى هلال شهر رمضان المبارك يوم الثلاثاء الموافق 21 مارس الجاري.

وأشار المركز أن هناك بعض الدول الأخرى التي بدأ بها شهر شعبان يوم 22 من فبراير السابق، وبالتالي ستتحرى هذه الدول هلال شهر رمضان المبارك 1444 هجرياً يوم الأربعاء 22 مارس الجاري.

وأوضح المركز أن الدول التي سيظهر فيها هلال رمضان معلن عن قدومه وانتهاء شهر شعبان يوم 22 مارس الجاري هي: إندونيسيا وماليزيا وبروناي والهند وبنغلادش وباكستان وإيران وعُمان والأردن والجزائر والمغرب وموريتانيا.

مركز الفلك الدولي 

مواقيت صلاة التراويح

وحول مواقيت صلاة التراويح، كشف الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وقت صلاة التراويح في المساجد خلال شهر رمضان المبارك.

وقال وزير الأوقاف خلال تصريحات له، أن وقت صلاة التراويح وقراءة القرآن فيها يعود إلى ما يتوافق عليه الإمام والمصلين دون إفراط أو تفريط، مؤكدًا أنه لم يتم تحديد وقت لأداء صلاة التراويح، وإنما الأمر يعود إلى التوافق بين المصلين في المسجد.

وأشار إلى أن الأمر في صلاة التراويح سواء كانت بجزء من القرآن الكريم أو بما تيسر من القرآن الكريم متوقف على التوافق بين المصلين وإمام المسجد.

وأكد وزير الأوقاف أنه لأول مرة في تاريخ مساجد الوزارة أن صلاة التراويح طوال شهر رمضان المبارك في المساجد الكبرى سيؤديها كبار القراء.

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ومن جانبه، أعلن الجامع الأزهر خطته الدعوية لشهر رمضان المبارك 1444هـــ/2023م، حيث ينظم الجامع خلال الشهر الكريم مجموعة من الفعاليات اليومية، تشتمل على: المقارئ، ودرس الظهر، وملتقى العصر، وصلاة التراويح، ودرس التراويح، وصلاة التهجد، وتنظيم عدد من الاحتفاليات المتعلقة بالشهر المعظم، وإفطار جماعي للطلاب الوافدين يوميًّا من 105 آلاف وجبة على مدار الشهر، بواقع 3500 وجبة يوميا، مع قابليتها للزيادة خلال الشهر الكريم، ونشر الأخبار وبث فعاليات الجامع من قبل المركز الإعلامي للأزهر الشريف على صفحات الأزهر وصفحة الجامع على مواقع التواصل الاجتماعي.

والجدير بالذكر، ينتهي شهر رمضان 2023 يوم الجمعة الموافق 21 إبريل، حيث سوف يكون شهر رمضان هذا العام 29 يوم وفقاً للحسابات الفلكية التي يجريها قسم أبحاث الشمس المعهد القومي للبحوث الفلكية والچيوفيزيقية.

الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف
شهر رمضان تقنية الفيديو التراويح مواقيت صلاة التراويح صلاة التراويح مركز الفلك الدولي

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