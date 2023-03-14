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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

"القوى العاملة": تسليم عقود عمل لذوي الهمم بالشرقية

صدى البلد

تحت شعار "لا إعاقة مع الإرادة " أعلنت وزارة القوى العاملة في بيان لها اليوم الثلاثاء،عن قيام  مديرية القوى العاملة بمحافظة الشرقية بتوفير 39 فرصة عمل لذوى الهمم والقدرات بمنشآت القطاع الخاص بالمحافظة ،وتسليمهم عقود عمل، وذلك بمقر جمعية المستثمرين بالعاشر من رمضان ، وبمشاركة  11  شركة ومنشأة صناعية بمدينة العاشر من رمضان.. يأتى ذلك في إطار خطة وتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة للمديريات بإعطاء ملف ذوى الهمم الأولوية ضمن ملفات عمل كل مديرية بتوفير فرص تدريب مهنى مناسبة على مهن يحتاجها سوق العمل ،وفرص عمل لائقة لهم لدمجهم في سوق العمل.


وبحسب البيان تلقت الوزارة من مدير المديرية  أحمد عبد الهادى ، تقريراً أشار فيه إلى تنظيم فعاليات لتسليم عقود العمل لـ39 من ذوى الهمم من أبناء المحافظة والمقيمين بداخلها، وذلك بمقر جمعية المستثمرين بالعاشر من رمضان ،ويأتي ذلك ضمن جهود المديرية في توفير فرص عمل لائقة لذوى الهمم بمنشآت القطاع الخاص والإستثمارى ، لاستيفاء نسبة الـ 5 % من إجمالى عمالها من تلك الفئة طبقاً لأحكام القانون رقم 10 لسنة 2018 الخاص بشؤون ذوى الإعاقة .


وأضاف وكيل المديرية ، أن الفعاليات شهدت مشاركة  11  شركة ومنشأة صناعية كبرى عاملة بنطاق مدينة العاشر من رمضان وهى : سيراميكا كليوباترا ، مدرسة الصديق الخاصة ، وطن إليكتريك  ، العالمية للمسبوكات ، المليجي للصناعات الكهربائية ، صناعات المستقبل فيوتيك ، اللواء لتصنيع الزجاج  ، آراب تك  ، الإنارة العامة ، جريش ، وبيلا باك ،وكذلك تسليم عقود العمل بعد الاطمئنان على مراعاة الحد الأدنى للأجور للعمال من ذوى الهمم وعلى كافة بنود عقد العمل كما حددها القانون ،بحضور أيمن رضا الأمين العام لجمعية مستثمري العاشر، وهالة جمعة مدير جمعية مستثمري العاشر ، ومحمد الشغنوبي مدير منطقة عمل العاشر ، وهبة شعبان مدير مكتب تشغيل العاشر من رمضان .

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