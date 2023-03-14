الأرصاد: انخفاض درجات الحرارة مستمر حتى نهاية الأسبوع.. وتحذير من الشبورة الصباحية

أعلنت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن بشرى سارة بشأن موعد تحسن الأحوال الجوية، مشيرة إلى أن انخفاض درجات الحرارة مستمر حتى نهاية الأسبوع الحالي.



وأضافت غانم، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن العظمى على محافظة القاهرة غدا الأربعاء تبلغ 21 درجة مئوية، متابعة أن الأجواء ستكون شتوية، ويستمر انخفاض درجات الحرارة، وتقل سرعة الرياح وفقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية.

وتابعت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية: نحذر من الشبورة الصباحية المائية على الطرق السريعة وعلينا الحذر منها مع الساعات الأولى من الصباح الباكر.

فرص الأمطار تقل



وأكملت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن فرص الأمطار ستقل مع اقتراب ساعات الليل، وتقل أكثر مع حلول غد الأربعاء، والصغرى 12 درجة مئوية الليلة.