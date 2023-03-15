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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

قرعة علنية لتخصيص وحدات سكنية لأهالي جزيرة الوراق

جهاز تنمية الوراق
جهاز تنمية الوراق الجديدة

تجرى وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، اليوم الأربعاء، القرعة العلنية لأكثر من 81 أسرة من أهالي جزيرة الوراق، كما سيتم  تسليم خطابات التخصيص لهم.

 

ومن المقرر تخصيص وحدات سكنية بديلة  لأهالى جزيرة الوراق بمناطق ( أكتوبر الجديدة – حدائق أكتوبر – مطار إمبابة ).

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وأعلن المهندس أسامة شوقى، رئيس جهاز تنمية الوراق الجديدة، عن تأثيث عدد من الوحدات السكنية البديلة بالمجان بمنطقة مطار إمبابة، لمستحقيها من أهالي جزيرة الوراق، الذين اختاروا وحدات سكنية بديلة، بمشاركة وزارة التضامن الاجتماعي، وذلك بحضور مسئولي وزارة التضامن الاجتماعي، والجهاز، وسط فرحة من الأهالي.

وأوضح المهندس أسامة شوقي، أن ذلك يأتي في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية، بإشراك وزارة التضامن في تأثيت السكن البديل لأهالي الجزيرة،  وأن الأثاث والأجهزة التى تسلمهما الأهالي تضم ( شاشات عرض - غسالات - سخانات - بوتاجازات - ثلاجات)، وغيرها من الأجهزة الكهربائية المختلفة اللازمة للمعيشة، بجانب تسليم أثاث به غرف نوم كاملة، وغرف أطفال، وأنتريهات، لضمان توفير جودة الحياة لأهالي جزيرة الوراق الذين اختاروا محور الوحدات السكنية البديلة.

 

وأشار المهندس أسامة شوقي، إلى أنه تم التأكد من نوعية وجودة الأجهزة والأثاث التى تم توفيرها لأهالي الجزيرة بالوحدات السكنية البديلة.

 

في ذات السياق، أشار المهندس أسامة شوقي، إلى أنه سبق إجراء حوالي 26 قرعة علنية لأهالي جزيرة الوراق الذين اختاروا محور الوحدات السكنية البديلة بمناطق أكتوبر الجديدة وحدائق أكتوبر ومنطقة مطار إمبابة والعبور، وتم تسليم المستحقين خطابات التخصيص.

 

وأوضح أن الخطابات كان موضحاً بها رقم العمارة ورقم الوحدة والمنطقة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بتيسير إجراءات التعامل مع  أهالي جزيرة الوراق، وكذا توفير البديل المناسب والرضائي لأهالي الجزيرة.

 

وأضاف المهندس أسامة شوقي، أنه يتم بعد الانتهاء من إجراء القرعات العلنية، وإجراءات تسليم الوحدات البديلة، التنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعى، لتأثيث وتجهيز الوحدات البديلة للمنتقلين بالمجان، مشيراً إلى أنه جارٍ استكمال العمل بجميع المحاور الرضائية لأهالي جزيرة الوراق.

 

وقال رئيس جهاز  الوراق الجديدة، إن المستفيدين سبق وأن أقدموا بأنفسهم على اختيار أوراق الاقتراع المدون بها تفاصيل تشمل أرقام الوحدات والعمارات.

 

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