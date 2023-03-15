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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

أفضل طريقة لقضاء الصيام لشخص أفطر رمضان سنوات عديدة.. علي جمعة يكشف عنها

صدى البلد

أرسل شخص سؤال إلى الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف يقول فيه:  لم أصم رمضان لسنوات عديدة ولكن أقيم جميع الفرائض فهل يجب القضاء بعد التوبة؟.

 

وأجاب جمعة قائلا:  يجب عليك القضاء بعد التوبة،  فهذا دين في رقبتك، ولكن لو انك صمت يومي الإثنين والخميس كل اسبوع بنية قضاء الفوائت  فإنك في عام واحد فقط تقضي ما عليك من صيام  3 سنوات أي ثلاث رمضانات.

 

وأضاف جمعة، أنه إذا مات الشخص في نصف المدة أو أثناء القضاء فإنه يغفر له ما تبقى. 

أفضل أنواع الصيام

وقال علي جمعة إن أحب أنواع الصيام هو الصوم الذي يخلص فيه العبد إلى ربه ولا يخالطه شيء من الرياء والسمعة‏.‏

وقسم الصيام ثلاثة أنواع‏: ‏

‏1- صوم العموم‏: ‏ وهو الصيام عن الأكل والشرب‏.‏

2- صوم الخصوص‏: وهو الصوم عن الطعام والشراب وصوم الجوارح عن كل ما يغضب الله تعالى‏.‏

3- صوم خصوص الخصوص‏: ‏وهو الصوم عن الطعام والشراب والجوارح وصوم القلب عن الغفلة والنسيان‏.‏ وأن يتذكر دائما عظمة الله وقدرته في خلقه وبديع صنعه فيخضع القلب والجوارح كلاهما لله عز وجل عملا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم‏: ألا وأن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب‏.‏

 

الصيام أفضل أنواع الصيام الدكتور علي جمعة التوبة

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