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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مناطق فصل التيار الكهربائي بمدينة الغردقة اليوم الأربعاء

صورة موضوعية
صورة موضوعية

أعلن مركز عمليات محافظة البحر الأحمر، عن فصل التيار الكهربائي عن منطقة الكوثر بمدينة الغردقة، اليوم الأربعاء، لمدة 5 ساعات لصيانة المحولات.

وأشار مركز عمليات المحافظة إلى أنه سيتم فصل التيار الكهربائي عن منطقة الكوثر، اليوم الأربعاء، وذلك من الساعة 9 صباحا حتى 2 ظهرا، لعمل الصيانة الدورية للمحولات الكهربائية.

وفى سياق آخر قامت شركة مياه البحر الأحمر بتنفيذ يوم بيئي ترفيهي على هامش الحملة القومية لترشيد استهلاك المياه " كل نقطة بتفرق". 

وتم تنفيذ اليوم البيئي بمشاركة الشباب والرياضة ومديرية التربية والتعليم وجمعية المرشدات.

ويتضمن اليوم ألعابا تفاعلية ومسابقات فنية ومسرح عرائس وعدد من  الأنشطة للتوعية بالترفيه ورفع وعي المشاركين  بأهمية المياه وضرورة ترشيد استهلاكها و عدم اهدار مياه الشرب واستخدامها فى غير الاغراض المخصصه لها كما تم تنفيذ ندوات لتوعية المشاركين من خلال فريق التوعية ومنطقة وعظ البحر الاحمر 

 

 

البحر الأحمر مياة الشرب الشباب والرياضة مدينة الغردقة محافظة البحر الاحمر ترشيد استهلاك المياه

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