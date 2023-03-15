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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بين الحياة والموت.. زينة رمضان تتسبب في إصابات بالغة لطفل الغربية| تفاصيل

زينة رمضان
زينة رمضان

يحل شهر رمضان الكريم وهو يحمل معه ذكريات ولحظات من السعادة، وترتبط عادات المصريين بالتجهيز والاستعداد لاستقبال الشهر الفضيل من خلال تعليق الزينة في الشوارع، وهو الأمر الذي يحرص على المشاركة فيه الأطفال والكبار، إلا أن الطفل عبد الرحمن، صاحب الـ 11 عاما، ابن محافظة الغربية، تسببت "زينة رمضان" في أن يصبح بين الحياة والموت. 

شارك الطفل أقرانه في تعليق زينة رمضان في الشوارع ، كما يحدث في أغلب شوارع مصر، إلا أنه أثناء تعليق الزينة، اختل توازنه وسقط مصابا بإصابات بالغة ليظل بين الحياة والموت بسبب "زينة رمضان". 

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تفاصيل الواقعة

شهدت منطقة العجيزي بمدينة طنطا بمحافظة الغربية اليوم، الأربعاء، واقعة سقوط طفل في أوائل العقد الثاني من عمره، عقب اختلال توازنه أثناء تعليقه زينة رمضان من الطابق الثالث، وحالته الصحية بين الحياة والموت.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، إخطارا من نقطة شرطة مستشفى المنشاوي، يفيد بورود بلاغ من جيران الطفل الضحية "عبد الرحمن. م"، 11 سنة، بسقوطه أثناء تعليق زينة رمضان بنطاق منطقة العجيزي بدائرة قسم أول طنطا. 

وانتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلى مكان الحادث، وتم الدفع بسيارة إسعاف لنقل الضحية إلى مشرحة مستشفى المنشاوي بطنطا.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن ظروف وملابسات الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

الغربية تفاصيل أطفال زينة زينة رمضان

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