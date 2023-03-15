بصورة جديدة.. كنزي عمرو دياب تثير الجدل في أحدث ظهور

شاركت كنزي دياب، ابنه الفنان عمرو دياب، فيديو قصير من أحدث ظهور لها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

وظهرت كنزي عمرو دياب عبر خاصية “الاستوري”، مرتدية بلوزة باللون الأبيض مكشوفة الظهر، مع بنطلون جينز.

علي جانب أخر، فاجيء الفنان عمرو دياب الإعلامي عمرو أديب عن رأيه فى الاغاني التى يتم إصدارها حالياً ، وذلك خلال لقائهما على هامش احتفالية المؤسيقار الكبير هاني شنودة بالمملكة العربية السعودية .

وأجاب عمرو دياب قائلاً : انا ماليش دعوة ، انا ليا علاقة بالمزيكا اللي بعملها ، بس زمان كان فى عدد من الفرق مثل المصريين لـ هاني شنودة وفرقة د. عزت أبو عوف وفرقة مودي وحسين الامام ، وقد كانوا يقدمون مزيكا ليس لها علاقه بمتطلبات السوق .

وكان قد كشف المطرب عمرو دياب كواليس غنائه في حفل الموسيقار الكبير هاني شنودة، حيث أكد أنه سعيد للغاية بهذا الأمر.

وأضاف في لقاء مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج الحكاية على قناة mbc مصر: «لا أستطيع أن أرفض هذه الدعوة، محمد منير غنى من قبلي وهو الذي ساهم في اكتشافه وتقديمه».

وتابع: «غنائي مع محمد منير شئ يشرفني، وأنا كنت من المعجبين به قبل مجيئي للقاهرة، وإحنا أصدقاء عمر، وشئ كبير أن أكون معه هو وهاني شنودة».