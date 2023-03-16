رؤية عصرية للمياه والمناخ في مصر.. ندوة بهندسة المنصورة

نظمت كلية الهندسة جامعة المنصورة ندوة بعنوان "رؤية عصرية للمياه والمناخ في مصر" تحت رعاية الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة والدكتور أشرف حافظ نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث.



وأكد عبد العظيم على اهتمام جامعة المنصورة بالبرامج البيئية كما تحدث عن انجازات كلية الهندسة منها على سبيل المثال لا الحصر حصولها على المركز الأول لجائزة مصر للتميز الحكومي في دورته الثالثة كما قال أننا نسعى إلى التميز دائما والعمل على صقل مهارات الطلاب وتنمية الوعي والدراية بسوق العمل.



وقال مسعود البدوي أن تنظيم الندوة يأتى فى إطار اليوم العالمي للمياه إيمانا من الكلية بدورها في نشر الوعي المائي للحفاظ على المياه والتقليل من أثار التغيرات المناخية.

وأشارت سمير إلى أن هذا التعاون هو أول تعاون مثمر بين جامعة عين شمس وجامعة المنصورة والعمل على كيفية توفير المياة في البعد الإقتصادي والإنساني وأبعاد فنية تكنولوجية تتوافق مع استراتيجية مصر 2030.



وتحدث سلامة عن التحديات والفرص الحالية والمستقبلية لمناخ مصر فهو أحد الموارد الطبيعية التي لم تستغل الاستغلال الامثل حتى الآن لما تمتلكه من عناصر مناخية تتميز بعدم وجود تطرقات حادة ويوجد العديد من التحديات وأهمها الجفاف ونقص الموارد المائية والمشكلات الحادثة نتيجة التغيرات المناخية وهذه التحديات يتوافق معها فرص خفية لم تستغل مثل تحديد المواقع لإنشاء محطات طاقة واستخدام الطاقة الشمسية في تحلية مياه البحر وأظهر مؤشرات المناخ الفسيولوجي ان مصر تمتلك مناخ يساعد علي التنمية السياحية البيئية كما يمكن استخدام الخلايا المتحركة لسحب المياه الجوفية وتجميع مياه الندى في المشاريع الزراعية الجديدة بشمال سيناء وتوشكي والمليون ونصف مليون فدان، ويجب إجراء التقيم الهيدرومناخي والالتزام به بتطبيق الخريطة الزراعية المناخية فضلا عن أهمية تدريب الفرد والأسر على إدارة استخدام المياه.



وركز أبو النجا على أهداف التنمية المستدامة وهل العالم على الطريق الصحيح لتحقيق الأهداف الخاصة بالمياه والمناخ وتحديات إدارة المياه في العالم والتمويل الذي نحتاجه لإصلاح المياه وطرح الحلول لتحقيق التوازن وإدارة الطلب على المياة وتحقيق الأمن المائي.



وقال العسكري أن العالم بأجمعه يشهد العديد من التغيرات المناخية والكوارث الطبيعية حيث أن العالم يواجه خطر زيادة درجات الحرارة بأكثر من درجتين مئويتين بحلول العام 2100، وتشكل خطرا على النظم الإيكولوچية والنظم المختلفة لكوكب الأرض وتأثيرات التغيرات المناخية على الوجود البشري من حيث وجود بعض الموارد الطبيعية ومن أهمها المياة وأن قارة إفريقيا تواجه مشكلة حقيقية وهي التصحر كما أشار إلى أهمية استخدام الأقمار الصناعية لرصد الكثير من الأراضي الزراعية.

وتحدث عبد الجليل عن الكثافة السكانية وتحويل النظام البيئي المتوازن إلى نظام إقتصادي، كما تطرق إلى أهداف التنمية المستدامة وكيفية تحقيق هذه الأهداف بما يتناسب مع المياه والمناخ، ومساهمة قطاع الزراعة في الناتج السنوي الإجمالي.

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