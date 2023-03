"دور الوراثة في تكيف الكائنات الحية مع ظاهرة تغير المناخ"..ندوة بـ البحث العلمي .. اليوم

أعلنت أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا عن تنظيم ندوة مختصة بظاهرة تغير المناخ و تأثيرها على محور النبات والزراعة، ومحور صحة الإنسان، محور الإنتاج الحيواني والداجني، وأيضا محور الكائنات الحية الدقيقة، كشيرة إلى أن الندوة تحت عنوان " دور الوراثة في تكيف الكائنات الحية مع ظاهرة تغير المناخ " اللى تنظمها اللجنة الوطنية للعلوم الوراثية التابعة لأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.



وأشارت إلى أن الندوة هتكون اليوم الخميس 16 مارس 2023 فى قاعة المؤتمرات الدور الثالث ، وللحضور يمكن التسجيل فى الرابط التالي:

وكانت قد أعلنت أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا فى إطار بروتوكول التعاون العلمي بين الأكاديمية والمؤسسة الوطنية الصينية للعلوم الطبيعية، قبول مقترحات بحثية للأعوام (2024 – 2027)، وذلك طبقاً للشروط والمتطلبات الآتية:

مجالات التعاون التي يجب التقديم فيها خلال هذا الإعلان:

Earth Science including:

Evolutions of structure, composition and functions of critical zones for typical Surface-Earth systems

Interconnections between water, food, and ecosystem security

Ecological approaches to achieve carbon neutrality

Global changes and environmental disaster risks in “silk road” economic zones

“Environment-society” big data platform and optimizing strategy in typical regions of China and the World

واوضحت أنه لمزيد من المعلومات وللتقديم من خلال الرابط فى الأسفل:

وأشارت الأكاديمية إلى انها ستكون فرصة للباحثين و العلماء المصريين فى كل الجامعات والمراكز والمعاهد البحثية ، للتقدم بمقترحاتهم البحثية و الاستفادة من بروتوكول التعاون بين الأكاديمية و الصين، و سيحصل المشاريع الفائزة على مبلغ التمويل المخصص لكل مشروع قدره 450 ألف جم (150 ألف جم/سنويا)، تشمل المستهلكات ونشر، تذاكر سفر للباحثين المصريين، ونفقات استضافة الباحثين الصينيين فى مصر، بينما اخر موعد للتقديم 31 مارس