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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

"دور الوراثة في تكيف الكائنات الحية مع ظاهرة تغير المناخ"..ندوة بـ البحث العلمي .. اليوم

أكاديمية البحث العلمي
أكاديمية البحث العلمي

أعلنت أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا عن تنظيم ندوة مختصة بظاهرة تغير المناخ و تأثيرها على محور النبات والزراعة، ومحور صحة الإنسان، محور الإنتاج الحيواني والداجني، وأيضا محور الكائنات الحية الدقيقة، كشيرة إلى أن الندوة تحت عنوان " دور الوراثة في تكيف الكائنات الحية مع ظاهرة تغير المناخ " اللى تنظمها اللجنة الوطنية للعلوم الوراثية التابعة لأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.


وأشارت إلى أن الندوة هتكون اليوم الخميس  16 مارس 2023 فى قاعة المؤتمرات الدور الثالث ، وللحضور يمكن التسجيل فى الرابط التالي:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSccuu6qhFRgBXE35m3q3x8vRH_vJqwsXd1pWxNpF-9yOx_s7g/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&usp=mail_form_link

وكانت قد أعلنت أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا فى إطار بروتوكول التعاون العلمي بين الأكاديمية والمؤسسة الوطنية الصينية للعلوم الطبيعية، قبول مقترحات بحثية للأعوام (2024 – 2027)، وذلك طبقاً للشروط والمتطلبات الآتية:
مجالات التعاون التي يجب التقديم فيها خلال هذا الإعلان:

Earth Science including:

   Evolutions of structure, composition and functions of critical zones for typical Surface-Earth systems
   Interconnections between water, food, and ecosystem security
   Ecological approaches to achieve carbon neutrality
   Global changes and environmental disaster risks in “silk road” economic zones
   “Environment-society” big data platform and optimizing strategy in typical regions of China and the World

واوضحت أنه لمزيد من المعلومات وللتقديم من خلال الرابط فى الأسفل:
http://www.asrt.sci.eg/open-calls/china-3/


وأشارت الأكاديمية إلى انها ستكون فرصة للباحثين و العلماء المصريين فى كل الجامعات والمراكز والمعاهد البحثية ، للتقدم بمقترحاتهم البحثية و الاستفادة من بروتوكول التعاون بين الأكاديمية و الصين، و سيحصل المشاريع الفائزة على مبلغ التمويل المخصص لكل مشروع قدره 450 ألف جم (150 ألف جم/سنويا)، تشمل المستهلكات ونشر، تذاكر سفر للباحثين المصريين، ونفقات استضافة الباحثين الصينيين فى مصر، بينما اخر موعد للتقديم 31 مارس

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