نائب نقيب الصحفيين الفلسطينيين: نتنياهو يقود حملة تدميرية ضد شعبنا

أكد الدكتور تحسين الأسطل، نائب نقيب الصحفيين الفلسطينيين، أن الاحتلال أدخل 11 فرقة عسكرية إلى قطاع غزة، وهي مساحة ضيقة، وروّج للعالم- عبر آلة إعلامية مضللة- أنه يخوض معارك طاحنة، في محاولة لتبرير عمليات الإبادة الجماعية التي يرتكبها بحق المدنيين الفلسطينيين.

وقال في مداخلة هاتفية على قناة “ إكسترا نيوز”، :" رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو يقود منذ اليوم الأول للحرب حملة تدميرية شاملة ضد الشعب الفلسطيني، مستخدمًا كل وسائل القتل من سلاح الجو والبحرية والدبابات، محولًا قطاع غزة إلى ساحة مفتوحة للمعركة".

وأشار إلى أن هذه الحملة الإعلامية المضللة لم تقتصر على الاحتلال، بل شاركت فيها بعض وسائل الإعلام العربي، التي صورت أن في غزة قوة تضاهي قوة الاحتلال، ما أعطى مبررًا إضافيًا لحجم التدمير.

وأوضح، أن نتنياهو يدعي يوميًا إدخال نحو 200 شاحنة مساعدات إنسانية إلى القطاع، إلا أن الواقع يكذب هذه الادعاءات، حيث لا تصل هذه المساعدات إلى مستحقيها، بل تتوقف قرب ما يُعرف بالمراكز الإنسانية الأمريكية، التي تحوّلت إلى أماكن للقتل البربري بحق المدنيين الجوعى الذين يسعون للحصول على الغذاء.